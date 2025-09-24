Γύρω στις 5.00 το απόγευμα χθες Τρίτη [23/09], 19χρονος οδηγούσε τετράτροχη μοτοσικλέτα, σε δρόμο στο Παραλίμνι, έχοντας συνεπιβάτη τον 50χρονο πατέρα του.

Σε σημείο του δρόμου, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται από την Αστυνομία, ο 19χρονος οδηγός έχασε τον έλεγχο της μοτοσικλέτας, με αποτέλεσμα αυτή να ανατραπεί.

Οι 19χρονος και 50χρονος μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου. Ο 19χρονος έτυχε ιατρικών εξετάσεων και έλαβε εξιτήριο, αφού δεν φαίνεται να έχει τραυματιστεί. Ο 50χρονος, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά, λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης της υγείας του, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας για περαιτέρω νοσηλεία.

Ο Αστυνομικός Σταθμός Παραλιμνίου διερευνά.