Στη σύλληψη 29χρονου, προχώρησε χθες η Αστυνομία, για διευκόλυνση των ανακρίσεων σχετικά με τη φωτιά, που ξέσπασε στις 26 Σεπτεμβρίου 2025, στην περιοχή Πλατρών.

Λίγο μετά τις 8μ.μ., της 26ης Σεπτεμβρίου, εντοπίστηκαν δύο εστίες φωτιάς, στην άκρη δρόμου στις Πάνω Πλάτρες, σε απόσταση περίπου 200 μέτρων μεταξύ τους. Για την κατάσβεση της φωτιάς μετέβησαν στην περιοχή, μέλη της Αστυνομίας, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, του Τμήματος Δασών και πολίτες.

Από την πρώτη εστία φωτιάς κάηκαν περίπου 200 τετραγωνικά μέτρα άγριας βλάστησης, ενώ από τη δεύτερη περίπου 20 τετραγωνικά μέτρα άγριας βλάστησης.

Στο πλαίσιο των εξετάσεων, εξασφαλίστηκε μαρτυρία εναντίον του 29χρονου, ο οποίος συνελήφθη δυνάμει δικαστικού εντάλματος και τέθηκε υπό κράτηση για διευκόλυνση των ανακρίσεων. Εντός της ημέρας ο 29χρονος αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού για έκδοση διατάγματος κράτησής του.

Το ΤΑΕ Λεμεσού, σε συνεργασία με τον Αστυνομικό Σταθμό Πλατρών συνεχίζουν τις εξετάσεις.