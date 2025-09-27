Τα αίτια πυρκαγιάς με δύο ταυτόχρονες εστίες που ξέσπασε στις Πάνω Πλάτρες, διερευνά το Τμήμα Δασών.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η πυρκαγιά ξέσπασε χθες στις 20:25, στην περιοχή Forest Park της κοινότητας Πάνω Πλάτρες της επαρχίας Λεμεσού. «Η πυρκαγιά σε δύο εστίες ταυτόχρονα. Η πληροφορία διαβιβάστηκε από πολίτη», αναφέρεται.

Η πυρκαγιά τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο στις 20:45, αφού έκαψε έκταση 300 τετραγωνικών μέτρων, καλυμμένη με χαμηλή άγρια βλάστηση και διάσπαρτα πεύκα.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν 2 άτομα του Τμήματος Δασών, με 1 πυροσβεστικό όχημα και 5 άτομα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, με 2 πυροσβεστικά οχήματα. Επιπρόσθετα, στην κατάσβεση συμμετείχε και ένα μικρό κοινοτικό πυροσβεστικό όχημα της κοινότητας Πάνω Πλατρών.

