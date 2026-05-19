Στις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές, το ερώτημα που τίθεται δεν αφορά μόνο το ποιο κόμμα θα κερδίσει την εμπιστοσύνη των πολιτών, αλλά και το αν η κυπριακή κοινωνία είναι έτοιμη να δώσει μια ακόμα ευκαιρία σε ένα κόμμα με ιστορική παρουσία, όπως το ΔΗΚΟ. Εμείς, πιστεύουμε πως ναι, η κοινωνία είναι έτοιμη. Η πραγματική πρόκληση δεν είναι μόνο να δεχτούμε αυτήν την ευκαιρία, αλλά να την τιμήσουμε με έργα, όραμα και δέσμευση.

Τα τελευταία χρόνια, η απογοήτευση από τα παραδοσιακά κόμματα έχει οδηγήσει πολλούς πολίτες να αναζητούν εναλλακτικές λύσεις. Ωστόσο, η ιστορία έχει δείξει ότι τα κόμματα με βαθιές ρίζες και εμπειρία μπορούν να αναγεννηθούν, όταν καταφέρνουν να ακούσουν τον κόσμο και να προσαρμοστούν στις νέες συνθήκες. Το ΔΗΚΟ, έχει σήμερα αυτήν την ευκαιρία.

Η Απογοήτευση και η Ανάγκη για Αλλαγή

Η κρίση εμπιστοσύνης προς τα συστημικά κόμματα δεν είναι ένα φαινόμενο αποκλειστικά Κυπριακό. Είναι, παγκόσμια τάση, όπου οι πολίτες ζητούν περισσότερη διαφάνεια, αποτελεσματικότητα και πολιτικές που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους. Στην Κύπρο, αυτή η τάση έχει λάβει διαστάσεις, με πολλούς να στρέφονται προς νεοφανή κόμματα τα οποία “κρύβουν” μέσα τους συστημικούς πολιτικούς ή ανθρώπους με “κρυφή ατζέντα”.

Ωστόσο, λίγες μέρες πριν την κάλπη, μέσα από την τάση που αποτυπώνεται από μετρήσεις, από την περιρρέουσα ατμόσφαιρα, η κοινωνία φαίνεται να αναγνωρίζει ότι το ΔΗΚΟ μπορεί να αποτελέσει αξιόπιστη ΕΠΙΛΟΓΗ. Ένα κόμμα που συνδυάζει την παραδοσιακή σταθερότητα με την προοδευτική σκέψη, την εμπειρία με την καινοτομία.

Το ΔΗΚΟ ως η ΕΠΙΛΟΓΗ για τις Βουλευτικές Εκλογές

Το ΔΗΚΟ έχει διακριθεί διαχρονικά για την μετριοπάθεια, τον πραγματισμό και την δέσμευσή του στην κοινωνική δικαιοσύνη. Σε μια εποχή όπου η πολιτεία χρειάζεται σταθερότητα, αλλά και τολμηρές αποφάσεις, το ΔΗΚΟ αποτελεί την γέφυρα μεταξύ του παρελθόντος και του μέλλοντος.

Τι μπορεί να προσφέρει το ΔΗΚΟ σήμερα στους πολίτες;

– Εμπειρία και Σταθερότητα: Με δεκαετίες παρουσίας στην πολιτική σκηνή, το ΔΗΚΟ γνωρίζει τις ανάγκες της χώρας και έχει την εμπειρία να τις διαχειριστεί.

– Κοινωνική Δικαιοσύνη: Το κόμμα έχει σταθεί στο πλευρό των εργαζομένων, των νέων και των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων όχι με εύηχα συνθήματα αλλά με ουσιαστικές και υλοποιήσιμες προτάσεις. Παράδειγμα αποτελεί η φορολογική μεταρρύθμιση.

– Προοδευτική Σκέψη: Το ΔΗΚΟ δεν είναι δεμένο με ιδεολογικές ακαμψίες. Μπορεί να υιοθετήσει σύγχρονες λύσεις σε ζητήματα όπως η οικονομία, η εκπαίδευση, η υγεία και το περιβάλλον.

– Ενότητα και Συνοχή: Σε μια εποχή πολωμένων απόψεων, το ΔΗΚΟ μπορεί να αποτελέσει τον συνεκτικό κρίκο που ενώνει τους πολίτες γύρω από κοινούς στόχους.

Οι Προκλήσεις που Πρέπει να Αντιμετωπίσουμε

Η πορεία προς την αναγέννηση δεν είναι εύκολη. Το ΔΗΚΟ πρέπει να αντιμετωπίσει ορισμένες κρίσιμες προκλήσεις για να κερδίσει ξανά την εμπιστοσύνη των πολιτών:

1. Ανανέωση των πρωτοκλασάτων στελεχών: Η εισροή νέων, δυναμικών προσώπων, είναι απαραίτητη για να προσδώσει φρεσκάδα και νέες ιδέες.

2. Διαφάνεια και Λογοδοσία: Οι πολίτες ζητούν περισσότερη διαφάνεια στις αποφάσεις και λογοδοσία από τους πολιτικούς. Το ΔΗΚΟ πρέπει να είναι πρωτοπόρο και σε αυτό.

3. Σαφής Πολιτική Ατζέντα: Το κόμμα πρέπει να καταθέσει σαφή και ρεαλιστική ατζέντα, που να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες της κοινωνίας.

4. Επαφή και επικοινωνία με τους Πολίτες: Η άμεση και συνεχής επαφή με τον κόσμο, μέσω δημόσιων διαβουλεύσεων μέσω της συμμετοχής πολιτών σε ομάδες μελετών και ανοιχτών συζητήσεων.

Η Ευθύνη Μας ως Κόμμα είναι να ακούμε, να είμαστε ανοιχτοί στις απόψεις όλων, ιδίως των νέων και των απογοητευμένων πολιτών. Να Δρούμε, μετατρέποντας τις υποσχέσεις σε πράξεις, με συγκεκριμένα σχέδια και χρονοδιαγράμματα και να ενώνουμε αποτελώντας τον καταλύτη για την ενότητα και την συνεργασία σε μια εποχή που η Κύπρος μας, χρειάζεται σύνεση και ομοψυχία.

Η Κυπριακή κοινωνία βρίσκεται σε ένα σταυροδρόμι. Η απογοήτευση από τα παραδοσιακά κόμματα είναι πραγματική, αλλά η ανάγκη για ένα αξιόπιστο εναλλακτικό είναι ακόμα μεγαλύτερη. Το ΔΗΚΟ έχει την ευκαιρία να γίνει αυτό το εναλλακτικό, όσο οξύμωρο κι αν ακούγεται, σε τούτες τις εκλογές. Θα τα καταφέρει, διότι έχει αποδείξει ότι έχει μάθει από τα λάθη του παρελθόντος και είναι έτοιμο να ηγηθεί με γνώση και σοβαρότητα.

Η κοινωνία είναι έτοιμη να μας δώσει μια ακόμα ευκαιρία. Εμείς, ως ΔΗΚΟ, είμαστε έτοιμοι να την δεχτούμε και να την τιμήσουμε με έργα και όχι με λόγια.

Ψηφίζουμε χωρίς να μετανιώνουμε για την πράξη μας, Ψηφίζουμε Δημοκρατικό Κόμμα ΔΗΚΟ

*Μέλος Εκτελεστικού Γραφείου ΔΗΚΟ