Μέλη της Τροχαίας Λάρνακας και του Ειδικού Ουλαμού Μοτοσικλετιστών της Τροχαίας Αρχηγείου πραγματοποίησαν εκστρατεία ελέγχων στη Λάρνακα, από τις 8 το βράδυ της Παρασκευής έως τις 3 τα ξημερώματα του Σαββάτου.

Η εκστρατεία εντάσσεται στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων προσπαθειών της Αστυνομίας για τη μείωση των θανατηφόρων και σοβαρών τροχαίων συγκρούσεων, καθώς και για την ενίσχυση της οδικής συνείδησης και του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών.

Κατά τη διάρκειά της έγιναν 43 καταγγελίες για διάφορα τροχαία αδικήματα, 13 εκ των οποίων αφορούσαν οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλης. Παράλληλα, κατακρατήθηκαν τρεις μοτοσικλέτες και ένα όχημα για περαιτέρω εξετάσεις.

Η Αστυνομία υπενθυμίζει ότι οι στοχευμένοι έλεγχοι τροχαίας συνεχίζονται σε παγκύπρια βάση, καθ’ όλη τη διάρκεια του εικοσιτετραώρου, με στόχο την πρόληψη των τροχαίων δυστυχημάτων και την καλλιέργεια υπεύθυνης οδηγικής συμπεριφοράς.