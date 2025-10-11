Στη σύλληψη ζεύγους Ισραηλινών προχώρησε η Αστυνομία Λεμεσού, σε σχέση με υπόθεση κλοπής πορτοφολιού που σημειώθηκε στο καζίνο της πόλης. Οι δύο ύποπτοι, άνδρας και γυναίκα, οδηγήθηκαν το πρωί του Σαββάτου ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού.

Η Αστυνομία ζήτησε την κράτησή τους για περίοδο δύο ημερών, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εξετάσεις, αίτημα στο οποίο ο δικηγόρος τους δεν έφερε ένσταση. Το Δικαστήριο έκανε δεκτό το αίτημα και διέταξε την προφυλάκιση των δύο υπόπτων.

Σύμφωνα με πληροφορίες του philenews, το περιστατικό εκτυλίχθηκε σήμερα τα ξημερώματα, όταν Ελληνοκύπριος επισκέφθηκε το καζίνο για να δοκιμάσει την τύχη του στα τυχερά παιχνίδια. Κάποια στιγμή φέρεται να εγκατέλειψε προσωρινά τη θέση του, ξεχνώντας πάνω στην καρέκλα το πορτοφόλι του, το οποίο περιείχε το χρηματικό ποσό περίπου €2.000 και προσωπικά έγγραφα.

Όταν αντιλήφθηκε την απουσία του πορτοφολιού, ενημέρωσε αμέσως τους υπευθύνους του καζίνο και την Αστυνομία. Από την εξέταση του κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης, οι ανακριτές εντόπισαν ζεύγος επισκεπτών να προσεγγίζει το σημείο και να παίρνει το πορτοφόλι.

Ακολούθησαν ενέργειες για τον εντοπισμό τους και την σύλληψή τους. Ανακρινόμενοι αρνήθηκαν οποιαδήποτε εμπλοκή στην υπόθεση, υποστηρίζοντας ότι δεν είχαν προβεί σε κλοπή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το ζεύγος διαμένει στο ξενοδοχειακό συγκρότημα του καζίνο ενώ οι έρευνες της Αστυνομίας συνεχίζονται.