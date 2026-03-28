Απόπειρα φόνου σε βάρος 34χρονου Ελληνοκύπριου, που είναι γνωστός στις Αρχές, διαπράχθηκε στον Πρωταρά.

Δέκα λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, ενώ 34χρονος οδηγούσε το αυτοκίνητο του στην λεωφόρο Πρωταρά – Κάβο Γκρέκο, παρά τα φώτα τροχαίας Περνέρα στο Παραλίμνι, δέχθηκε αριθμό πυροβολισμών.

Σε κάποια στιγμή σε φώτα τροχαίας τον προσέγγισε όχημα στο οποίο επέβαιναν δύο άτομα, ο ένας εκ των οποίων άρχισε να πυροβολεί εναντίον του.

Παρά το γεγονός πως οι πυροβολισμοί έπληξαν το όχημα του 34χρονου ο ίδιος δεν τραυματίστηκε.

Από τις πρώτες εξετάσεις φαίνεται ότι οι δράστες ήταν δύο και ήταν κρυμμένοι σε χωράφι, όπου του έστησαν καρτέρι. Στη συνέχεια επιβιβάστηκαν σε αυτοκίνητο και εγκατέλειψαν το σημείο.

Στη σκηνή έσπευσαν δυνάμεις της Αστυνομικής Διεύθυνσης Αμμοχώστου και έθεσαν υπό φρούρηση τη σκηνή, στην οποία διενεργούνται εξετάσεις, για συλλογή τεκμηρίων.

Σημειώνεται πως λίγο πριν τη 1 εντοπίστηκε να φλέγεται εγκαταλελειμμένο αυτοκίνητο στον δρόμο Αγίας Νάπας – Ριζοελιάς (έδαφος των Βρετανικών Βάσεων), που εκτιμάται πως ανήκει στους δράστες.

Η σκηνή φρουρείται από την Αστυνομία των Βρετανικών Βάσεων. Το ΤΑΕ΅Αμμοχώστου συνεχίζει τις εξετάσεις.