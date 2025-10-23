Τη μισή Λεμεσό φαίνεται να ρήμαξε 36χρονος άστεγος, ο οποίος αποφάσισε να κάνει το ακατοίκητο σπίτι «κατοικία» του και αποθήκη κλεμμένων αντικειμένων. Από ηλεκτρικά ποδήλατα, σκούτερ, κάγκο μέχρι και συλλεκτικό όπλο είχε στην κατοχή του. Ωστόσο, το πιο απίθανο της ιστορίας δεν είναι τα κλοπιμαία, αλλά ότι ο ίδιος είχε το θράσος να καλέσει τις Αρχές και να καταγγείλει ότι κάποιοι μπήκαν στο σπίτι και του έκλεψαν τα προσωπικά του είδη.

Όχι, δεν πρόκειται για σενάριο κωμωδίας, αλλά για πραγματική υπόθεση με τον 36χρονο Ελληνοκύπριο να οδηγείται σήμερα ενώπιον του Δικαστηρίου Λεμεσού για έκδοση διατάγματος κράτησής του. Η δικηγόρος του, Ιωάννα Αδάμου, δεν έφερε ένσταση και ο πελάτης της τέθηκε υπό κράτηση για τέσσερις ημέρες.

Η υπόθεση ξετυλίχθηκε χάρη στην ιδιοκτήτρια της κατοικίας, η οποία κατήγγειλε την περασμένη Τρίτη στην Αστυνομία ότι ενημερώθηκε από γείτονες πως στο ακατοίκητο σπίτι της διαμένει κάποιος παράνομα. Μέλη της Αστυνομίας μετέβησαν στην κατοικία και διαπίστωσαν ότι κάποιος είχε εισέλθει παράνομα και διέμενε εκεί, ενώ υπήρχαν διάφορα αντικείμενα.

Ο χώρος φωτογραφήθηκε από μέλη του Κλάδου Δακτυλοσκοπήσεων και τα αντικείμενα μεταφέρθηκαν στην Αστυνομική Διεύθυνση Λεμεσού. Ωστόσο, για την υπόθεση δεν χρειάστηκαν πολλές εξετάσεις, καθώς χθες επικοινώνησε με το ΤΑΕ Λεμεσού ο 36χρονος ύποπτος για να καταγγείλει ότι κάποιοι εισέβαλαν στην κατοικία όπου διαμένει και του έκλεψαν τα προσωπικά του είδη. Ο 36χρονος κλήθηκε από τα μέλη της Αστυνομίας να παρουσιαστεί στην Κεντρική Αστυνομία, πράγμα που έκανε.

Προφορικά ισχυρίστηκε ότι είναι άστεγος και εισήλθε στην κατοικία από την κουζίνα για να διαμείνει εκεί. Ερωτηθείς για το κάγκο που διαπιστώθηκε ότι ήταν κλεμμένο, ανέφερε ότι το αγόρασε έναντι 50 ευρώ από αλλοδαπό, ενώ για τα υπόλοιπα αντικείμενα δεν έδωσε σαφείς εξηγήσεις. Κατά τη διάρκεια της γραπτής ανάκρισης, αρνήθηκε να απαντήσει στις ερωτήσεις και αρνήθηκε να υπογράψει την κατάθεσή του. Όταν εκδόθηκε σε βάρος του ένταλμα σύλληψης και του επιστήθηκε η προσοχή στον νόμο, τότε κατάλαβε ότι δεν είχε άλλη επιλογή και απάντησε: «Έκανα λάθος, τα έκλεψα».

Για την υπόθεση αναμένονται να παραληφθούν διάφορα κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης, ενώ το συλλεκτικό όπλο αγγλικής προέλευσης, μάρκας «1850 TOWER FIREGUN» αναμένεται να σταλεί στο Αρχηγείο Αστυνομίας για βαλλιστικό έλεγχο.