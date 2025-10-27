Νέα δεδομένα στη στυγερή δολοφονία του Σταύρου Δημοσθένους στη Λεμεσό έρχονται στο φως κατά τη σημερινή διαδικασία ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού όπου οδηγήθηκε ο 51χρονος ύποπτος καθώς και ο 44χρονος πρώην ποδοσφαιριστής. Κομβικός κρίκος στην υπόθεση φαίνεται να είναι 51χρονος ελληνικής καταγωγής, αφού θεάθηκε με κλοπιμαίο αυτοκίνητο κοντά στο σπίτι του θύματος, λίγες ημέρες πριν το έγκλημα. Στο μεταξύ, έχουν εκδοθεί άλλα δύο εντάλματα σύλληψης.

Την ίδια ώρα, οι ανακριτές του ΤΑΕ Λεμεσού οδήγησαν εκ νέου στο Δικαστήριο και τον 44χρονο, πρώην ποδοσφαιριστή και ιδιοκτήτη της μοτοσικλέτας που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε στη διαφυγή των δραστών, ζητώντας την ανανέωση της κράτησής του.

Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε ο ανακριτής της υπόθεσης, στις 5 Οκτωβρίου 2025, δηλαδή δώδεκα ημέρες πριν από το φόνο, καταγγέλθηκε στο ΤΑΕ Λεμεσού από ιερέα η κλοπή του αυτοκινήτου του, μάρκας Mitsubishi Colt, το οποίο ήταν σταθμευμένο κοντά στην περιοχή Αγίου Αντωνίου.

Όπως κατέθεσε ο εξεταστής, τρεις ημέρες πριν από τη δολοφονία, μέλη της Αστυνομίας εντόπισαν, ύστερα από πληροφορία, σε ανοικτό χώρο έξω από το κοιμητήριο Σφαλαγγιώτισσας στην περιοχή Αγίου Αθανασίου Λεμεσού, το κλοπιμαίο όχημα.

Στο σημείο μετέβησαν μέλη του ΤΑΕ Λεμεσού, όπου διενήργησαν εξετάσεις και διαπιστώθηκε ότι επρόκειτο για το κλοπιμαίο αυτοκίνητο. Κατά την έρευνα εντός του οχήματος εντοπίστηκαν δύο μπιτόνια με εύφλεκτη ύλη.

Να σημειωθεί ότι από τις εξετάσεις που έγιναν στο κλοπιμαίο Colt διαπιστώθηκε ότι αυτό είχε πινακίδες εγγραφής αλλού οχήματος, ίδιας ωστόσο μάρκας.

Σύμφωνα με τον ανακριτή, το σημείο όπου βρέθηκε το όχημα βρίσκεται κοντά στο σπίτι του θύματος, ενώ η περιοχή καταγράφεται από κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης.

Από τις εξετάσεις της Αστυνομίας και την αξιολόγηση μαρτυριών προέκυψε ότι το κλοπιμαίο όχημα συνδέεται με το άσπρο βαν που χρησιμοποίησαν οι δράστες. Από το υλικό καμερών ασφαλείας κοντά στην οικία του θύματος, καταγράφονται πρόσωπα να κινούνται με μοτοποδήλατα στην περιοχή από τις 9 έως τις 14 Οκτωβρίου.

Στις 14 Οκτωβρίου, τα ίδια πρόσωπα εμφανίζονται να επιβιβάζονται στα κλοπιμαία οχήματα και να ακολουθούν συγκεκριμένη διαδρομή με κατεύθυνση προς το σπίτι του θύματος, καθώς και προς το σημείο όπου διαπράχθηκε η δολοφονία. Τα ευρήματα αυτά, σύμφωνα με την Αστυνομία, ενισχύουν το σενάριο ότι το σχέδιο δολοφονίας είχε ήδη τεθεί σε εφαρμογή και ότι οι κινήσεις των δραστών αποτελούσαν μέρος του οργανωμένου σχεδίου που εκτελέστηκε στις 17 Οκτωβρίου.

Να σημειωθεί ότι τα δύο μπιτόνια με την εύφλεκτη ύλη που εντοπίστηκαν στο κλοπιμαίο COLT θα χρησιμοποιούνταν για τον εμπρησμό του αυτοκινήτου για καταστροφή τεκμηρίων μετά τη δολοφονία όπως ακριβώς έγινε την ημέρα της δολοφονίας.

Μαρτυρία και DNA έκαψαν τον 51χρονο

Σύμφωνα με τον ανακριτή, στις 24 Οκτωβρίου 2025 η Αστυνομία εξασφάλισε πληροφορία που έφερε στο προσκήνιο τον 51χρονο ως βασικό ύποπτο για την κλοπή. Αμέσως εκδόθηκε δικαστικό ένταλμα και την επόμενη μέρα, 25 Οκτωβρίου, ο άνδρας συνελήφθη.

Μετά τη σύλληψή του οδηγήθηκε στα γραφεία του ΤΑΕ Λεμεσού, όπου αρνήθηκε κάθε εμπλοκή. Κατά τη λήψη γραπτής κατάθεσης, οι ανακριτές πήραν δείγματα DNA, τα οποία στάλθηκαν στο Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής για εξέταση.

Τα αποτελέσματα ήταν αποκαλυπτικά. Το γενετικό υλικό του υπόπτου ταυτίστηκε με δείγμα που εντοπίστηκε στο πώμα ενός από τα δύο μπιτόνια με εύφλεκτη ύλη, τα οποία είχαν βρεθεί μέσα στο κλοπιμαίο όχημα που ανήκε σε ιερέα.

Η εξέλιξη αυτή οδήγησε στην έκδοση νέου εντάλματος σύλληψης στις 26 Οκτωβρίου, με τον 51χρονο να επιμένει ότι δεν έχει εμπλοκή στη υπόθεση του, προβάλλοντας διάφορους ισχυρισμούς.

Δύο νέα εντάλματα σύλληψης

Μέχρι στιγμής, έξι πρόσωπα τελούν υπό κράτηση, ανάμεσά τους και οι δύο ύποπτοι, ενώ καταζητούνται με δικαστικά εντάλματα ακόμη δύο πρόσωπα. Οι ανακριτές έχουν ήδη λάβει 68 καταθέσεις και πραγματοποιήσει 20 έρευνες, από τις οποίες προέκυψαν δεκάδες τεκμήρια που αξιολογούνται επιστημονικά.

Παράλληλα, έχει αναλυθεί υλικό από δεκάδες κάμερες ασφαλείας, ενώ αναμένονται ακόμη περίπου 90 νέες καταθέσεις από άτομα του περιβάλλοντος του θύματος και των υπόπτων, καθώς το παζλ της υπόθεσης αρχίζει σιγά σιγά να συμπληρώνεται.

Η διαδικασία βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη αφού οι δικηγόροι των δύο υπόπτων φέρουν ένσταση στην κράτηση των πελατών τους.