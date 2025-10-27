Νέες διαστάσεις λαμβάνει η υπόθεση της δολοφονίας του 49χρονου Σταύρου Δημοσθένους, με τα κομμάτια του παζλ να αρχίζουν σιγά-σιγά να μπαίνουν στη θέση τους και να οδηγούν τους ανακριτές του ΤΑΕ Λεμεσού σε νέα κρίσιμα δεδομένα. Τα τηλεπικοινωνιακά στοιχεία των υπόπτων αποδεικνύονται καθοριστικά για την πορεία των ερευνών, καθώς ρίχνουν φως σε επικοινωνίες και επαφές που αναμένεται να οδηγήσουν σε νέες αποκαλύψεις αλλά και συλλήψεις. Μέχρι το μεσημέρι της Κυριακής, οι συλλήψεις είχαν φτάσει τις έξι, με τους ανακριτές να περνούν χειροπέδες σε 51χρονο, ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες μας, ο αριθμός αυτός αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά εντός των επόμενων ωρών.

Σημαντική η σύλληψη του 51χρονου

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδεται στη σύλληψη του 51χρονου, ο οποίος θεωρείται σημαντικό πρόσωπο στην υπόθεση. Ο ύποπτος αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα Δευτέρα ενώπιον του Δικαστηρίου Λεμεσού για έκδοση διατάγματος προσωποκράτησης. Την ίδια στιγμή, εκπνέει και το διάταγμα κράτησης του 45χρονου, πρώην ποδοσφαιριστή, ιδιοκτήτη της μοτοσικλέτας, που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε στη δολοφονία, με τις Αρχές να μην αποκλείουν το ενδεχόμενο να ζητήσουν την περαιτέρω κράτησή του.

Τα τηλεπικοινωνιακά δεδομένα «ξεκλειδώνουν» την υπόθεση

Όπως αποκάλυψε το philenews από την περασμένη Παρασκευή, οι ανακριτές εξασφάλισαν δικαστικά διατάγματα άρσης του απορρήτου των τηλεπικοινωνιακών δεδομένων των υπόπτων που τελούν υπό κράτηση. Σύμφωνα με πληροφορίες μας, μέσα από τις πρώτες αναλύσεις των δεδομένων φαίνεται να προκύπτουν τηλεφωνικές επικοινωνίες και ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω εφαρμογών πριν και μετά τη δολοφονία. Παράλληλα, φαίνεται να προκύπτουν και διασυνδέσεις με πρόσωπα που βρίσκονται εντός των Κεντρικών.

Παράλληλη έρευνα για τη διαρροή φωτογραφιών

Πέραν της έρευνας για τη δολοφονία, οι Αρχές έχουν ήδη ξεκινήσει ξεχωριστή ποινική διερεύνηση σε σχέση με τη διαρροή φωτογραφιών από τη σορό του θύματος. Η έρευνα ξεκίνησε ύστερα από καταγγελία που υπέβαλε το Υπουργείο Υγείας, το οποίο ζήτησε την έναρξη ποινικής διαδικασίας για το ενδεχόμενο διάπραξης σοβαρών αδικημάτων. Πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν αποκλείεται, εντός των επόμενων 24 ωρών, να τεθούν σε διαθεσιμότητα πρόσωπα που ενδέχεται να εμπλέκονται στην απαράδεκτη αυτή πράξη. Οι φωτογραφίες, οι οποίες κυκλοφορούν εδώ και μέρες ακόμη και μεταξύ απλών πολιτών, έχουν προκαλέσει έντονο προβληματισμό και οργή, τόσο στις διωκτικές Αρχές όσο και στην κοινή γνώμη.