Σημαντικές είναι οι εξελίξεις που καταγράφονται στη διερεύνηση της δολοφονίας του Σταύρου Δημοσθένους, ο οποίος πυροβολήθηκε μπροστά στα μάτια του παιδιού του την περασμένη Παρασκευή, ενώ βρισκόταν στο πολυτελές όχημά του στη θέση του συνοδηγού.

Όπως αναφέρουν έγκυρες πληροφορίες του philenews, οι ανακριτές του ΤΑΕ Λεμεσού εξασφάλισαν δικαστικά διατάγματα για άρση των τηλεπικοινωνιακών δεδομένων των υπόπτων που τελούν υπό κράτηση για την υπόθεση, καθώς και πρόσβαση στο περιεχόμενο ιδιωτικών επικοινωνιών. Πέραν των υπόπτων, οι ανακριτές θα εξετάσουν και το κινητό τηλέφωνο του θύματος, προκειμένου να καταλήξουν σε ασφαλή συμπεράσματα ως προς τα κίνητρα της δολοφονίας και όχι μόνο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι από την άρση των τηλεπικοινωνιακών δεδομένων αναμένεται να προκύψει μεγάλος όγκος ανακριτικού υλικού, το οποίο θα πρέπει να μελετηθεί με ιδιαίτερη προσοχή. Την ίδια ώρα, μέσω των τηλεπικοινωνιακών δεδομένων αναμένεται να ξεκαθαρίσει ο ρόλος που φέρεται να διαδραμάτισαν οι ύποπτοι στην υπόθεση.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, ο 30χρονος κατάδικος σε κατάθεση του στους ανακριτές, δεν διαφώτισε την υπόθεση. Όπως είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε, αρνείται οποιαδήποτε ανάμειξη, καθώς και όσα του καταλογίζει ο 30χρονος ύποπτος Χ.Σ. για τον ρόλο του στην αγορά της μοτοσικλέτας. Ο κατάδικος υποστηρίζει ότι ο τελευταίος ψεύδεται.

Σε μια άλλη εξέλιξη, το Υπουργείο Υγείας προέβη σε καταγγελία στην Αστυνομία για τη διαρροή φωτογραφιών από τη σορό του Δημοσθένους, ζητώντας την έναρξη ποινικής έρευνας για το ενδεχόμενο διάπραξης ποινικών αδικημάτων. Να σημειωθεί ότι οι φωτογραφίες κυκλοφορούν εδώ και μέρες, ενώ πλέον φαίνεται πως τις κατέχουν ακόμη και απλοί πολίτες, γεγονός που προκαλεί έντονο προβληματισμό στις αρχές.

Υπενθυμίζεται πως οι συλλήψεις μέχρι στιγμής έχουν φτάσει τις πέντε, με τις τέσσερις εξ αυτών να σχετίζονται με την αγορά της μοτοσικλέτας που χρησιμοποιήθηκε για τη διαφυγή των εκτελεστών.