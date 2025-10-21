Σε νέα σύλληψη για την υπόθεση φόνου 49χρονου Σταύρου Δημοσθένους που διαπράχθηκε την περασμένη Παρασκευή (17/10/2025) στη Λεμεσό. Σύμφωνα με την Αστυνομία, πρόκειται για 30χρονο κατάδικο στις Κεντρικές Φυλακές.

Πληροφορίες του philenews αναφέρουν ότι οι Αρχές έφτασαν στα ίχνη του 30χρονου κατάδικου μετά από τη μαρτυρία του 30χρονου που τελεί υπό κράτηση από χθες.

Όπως πληροφορείται η ιστοσελίδα μας ο τελευταίος ανέφερε στους ανακριτές ότι πήρε οδηγίες από τον κατάδικο για να αγοράσει τη μοτοσικλέτα. Ο συλληφθείς αναμένεται ότι θα ανακριθεί σε σχέση με τα όσα του αποδίδονται για τη μοτοσικλέτα.

Να σημειωθεί ότι αφού αγοράστηκε η μοτοσικλέτα φαίνεται να έγινε διευθέτηση ώστε να παραληφθεί από άλλο πρόσωπο.

Ο κατάδικος, ο οποίος καταδικάστηκε για υπόθεση 12 κιλών ναρκωτικών και εκτίει την ποινή του (4 χρόνια) στις Κεντρικές Φυλακές, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες μας είναι στην ίδια πτέρυγα με άλλον υπόδικο, στο κελί του οποίου έγινε έλεγχος το βράδυ της Κυριακής από μέλη της Αστυνομίας.

Υπενθυμίζεται πως οι Αρχές έχουν προχωρήσει στη σύλληψη άλλων τεσσάρων υπόπτων, οι οποίοι φαίνεται να έχουν ρόλο στην υπόθεση. Εκτός από τον 44χρονο πρώην ποδοσφαιριστή και ιδιοκτήτη της μοτοσικλέτας που φαίνεται να χρησιμοποιήθηκε στη δολοφονία, συνελήφθησαν επίσης ένας 59χρονος και ένας 30χρονος από τη Λευκωσία, καθώς και ένας 39χρονος ελληνικής καταγωγής, κάτοικος Λεμεσού. Ο τελευταίος φέρεται να έχει κομβικό ρόλο, καθώς καταγράφεται σε κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης και στις τρεις σκηνές, όπως και τις προηγούμενες ημέρες πριν τη διάπραξη του φόνου του 49χρονου επιχειρηματία.

Οι τρεις ύποπτοι οδηγήθηκαν χθες το πρωί ενώπιον του Δικαστηρίου Λεμεσού, υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, συνοδευόμενοι από πάνοπλα μέλη του ΕΑΟ και του ΟΠΕ, φορώντας αλεξίσφαιρα γιλέκα. Παρά τις ενστάσεις των δικηγόρων του 59χρονου και του 39χρονου, το Δικαστήριο ενέκρινε το αίτημα της Αστυνομίας και διέταξε την 8ήμερη κράτησή τους.