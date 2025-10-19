Υπό δρακόντια μέτρα οδηγήθηκε ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού ο 44χρονος ύποπτος για τη δολοφονία του 38χρονου Σταύρου Δημοσθένους στη Λεμεσό, η οποία συγκλόνισε τον κόσμο. Εναντίον του υπόπτου, ο οποίος είναι ιδιοκτήτης της μοτοσικλέτας διαφυγής, διερευνώνται σοβαρότατα αδικήματα, με τον ίδιο να αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή καθώς, υπογραμμίζοντας πως η μοτοσικλέτα ήταν ακινητοποιημένη.

Η Αστυνομία, διά του ανακριτή Ηλία Κρεούζου, αιτήθηκε την κράτηση του υπόπτου για οκτώ ημέρες, με σκοπό τη συνέχιση των ερευνών που βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Εναντίον του υπόπτου διερευνώνται αδικήματα που αφορούν, φόνο εκ προμελέτης, συνωμοσία προς διάπραξη φόνου, εμπρησμό μηχανοκινήτου οχήματος, παράνομη κατοχή, μεταφορά και χρήση εκρηκτικών υλών, παράνομη κατοχή, μεταφορά και χρήση πυροβόλου όπλου, καθώς και κλοπή αυτοκινήτου, το οποίο είχε κλαπεί στις 4 Σεπτεμβρίου 2024 από την Κοκκινοτριμιθιά, αξίας περίπου 5.000 ευρώ.

Ο ανακριτής της υπόθεσης ανέφερε ενώπιον του Δικαστηρίου ότι μέχρι στιγμής έχουν ληφθεί 16 καταθέσεις, ενώ έχουν διεξαχθεί πέντε έρευνες σε κατοικίες και υποστατικά που σχετίζονται με την υπόθεση.

Επιπλέον, αναμένεται να ληφθούν ακόμη 70 καταθέσεις, καθώς και να διενεργηθούν εξετάσεις που αφορούν τις κινήσεις του υπόπτου πριν και μετά το χρόνο διάπραξης του εγκλήματος, το βράδυ της 18ης Οκτωβρίου, γύρω στις 22:00.

Κατά τη διαδικασία, ο ανακριτής αποκάλυψε πως, σύμφωνα με μαρτυρίες, στο σημείο του εγκλήματος θεάθηκαν δύο πρόσωπα να επιβαίνουν σε μοτοσικλέτα, το ένα φορώντας κράνος και το άλλο καπέλο, το οποίο μάλιστα έπεσε στο οδόστρωμα κατά τη διαφυγή τους. Ο ένας από τους δύο άνδρες φέρεται να κρατούσε τσάντα στην πλάτη του, στοιχείο που θεωρείται σημαντικό για τη διερεύνηση της υπόθεσης.

Η Αστυνομία έχει ήδη εντοπίσει και κατασχέσει τη μοτοσικλέτα, η οποία εντοπίστηκε κρυμμένη σε περιοχή της ανατολικής Λεμεσού, ενώ δύο κινητά τηλέφωνα του υπόπτου έχουν παραληφθεί και αποσταλεί για επιστημονικές εξετάσεις.

Ο 44χρονος, ο οποίος συνελήφθη στην οικία του το βράδυ της Παρασκευής, αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή, δηλώνοντας στους ανακριτές πως «δεν έχει ιδέα» για την υπόθεση.

Το Δικαστήριο, αφού άκουσε τα επιχειρήματα της Κατηγορούσας Αρχής και της υπεράσπισης, ενέκρινε το αίτημα οκταήμερης κράτησης, κρίνοντας ότι υπάρχουν επαρκείς λόγοι για συνέχιση των ερευνών και αποφυγή επηρεασμού μαρτύρων.

Οι ανακριτές του ΤΑΕ Λεμεσού συνεχίζουν εντατικά τη διερεύνηση, εξετάζοντας όλα τα στοιχεία που συνδέουν τον ύποπτο με την εκτέλεση του Σταύρου Δημοσθένους και προσπαθώντας να χαρτογραφήσουν πλήρως τη διαδρομή των δραστών πριν και μετά το φονικό.

Στο μικροσκόπιο των ανακριτών έχει τεθεί και δεύτερο όχημα

Όπως ανέφερε το philenews, στο μικροσκόπιο των ανακριτών έχει τεθεί και δεύτερο όχημα, το οποίο εκτιμάται ότι χρησιμοποιήθηκε από τους δράστες για τη διαφυγή τους μετά τη δολοφονία. Οι έρευνες επεκτείνονται προς όλες τις κατευθύνσεις, ενώ η Αστυνομία εξετάζει οπτικογραφημένο υλικό από κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης σε διάφορα σημεία της πόλης, αναζητώντας στοιχεία που θα οδηγήσουν στην πλήρη εξιχνίαση του εγκλήματος.

Υπενθυμίζεται ότι οι δράστες, μετά την εκτέλεση του Σταύρου Δημοσθένους, εγκατέλειψαν και πυρπόλησαν το βαν που χρησιμοποίησαν κατά τη διάπραξη του εγκλήματος, προκειμένου να εξαφανίσουν τα ίχνη τους.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των ανακριτών, ακολούθως διέφυγαν με σκούτερ μεγάλου κυβισμού και σκούρου χρώματος.

Τα επόμενα 24ωρα θεωρούνται καθοριστικά για την πορεία των ερευνών, καθώς η ανάλυση των τεκμηρίων και το ενδεχόμενο λήψης νέων συλλήψεων.

Υπενθυμίζεται ότι χθες πραγματοποιήθηκε η νεκροτομή επί της σορού του θύματος στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, από τον ιατροδικαστή Νικόλα Χαραλάμπους. Σύμφωνα με πληροφορίες μας τουλάχιστον δύο σφαίρες βρήκαν το θύμα στο κεφάλι, ενώ με βάση τα ευρήματα του ιατροδικαστή ο θάνατος οφείλεται σε βαρύτατη κρανιοεγκεφαλική κάκωση προκληθείσα από σφαίρες πυροβόλου όπλου.

Καρτέρι θανάτου 500 μέτρα μακριά από το σπίτι του

Ο χρόνος σταμάτησε γύρω στις 09:30 το πρωί της Παρασκευής, όταν ο Σταύρος Δημοσθένους δέχθηκε καταιγισμό πυρών ενώ βρισκόταν μέσα σε πολυτελές όχημα ενοικίασης, στη θέση του συνοδηγού, περίπου 500 μέτρα από το σπίτι του, στην περιοχή της Σφαλαγγιώτισσας. Το όχημα οδηγούσε ο 18χρονος γιος του, όταν κατά την πορεία τους, λευκό βαν μπήκε μπροστά τους και ανέκοψε την πορεία τους, αναγκάζοντας τον νεαρό να επιβραδύνει. Τότε, οι πόρτες του βαν άνοιξαν και ένας από τους δράστες άρχισε να πυροβολεί στοχευμένα προς τον Δημοσθένους, καταφέρνοντας να τον πλήξει θανάσιμα.

Αφού ολοκλήρωσαν την αποστολή τους, οι δράστες τράπηκαν σε φυγή, εγκαταλείποντας το σημείο. Λίγα λεπτά αργότερα, όχημα με την ίδια περιγραφή εντοπίστηκε να φλέγεται στην περιοχή Γερμασόγειας. Από τις εξετάσεις προέκυψε ότι πρόκειται για το ίδιο όχημα που χρησιμοποιήθηκε στην εκτέλεση. Όπως διαπιστώθηκε από τις αστυνομικές έρευνες, το βαν είχε δηλωθεί ως κλοπιμαίο στις 4 Σεπτεμβρίου στην επαρχία Λευκωσίας.

Αμέσως μετά την επίθεση, ο γιος του θύματος, παρά το σοκ που υπέστη, επιχείρησε να οδηγήσει και να μεταφέρει τον πατέρα του στο Νοσοκομείο. Καθώς κινούνταν στον αυτοκινητόδρομο, στο ύψος του Τσιρείου, το όχημά τους ενεπλάκη σε τροχαίο, με αποτέλεσμα να ακινητοποιηθεί. Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες του «Φ», ο 18χρονος σταμάτησε διερχόμενο πολίτη και του ζήτησε να τους μεταφέρει στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού. Ο πολίτης ανταποκρίθηκε άμεσα, αλλά όταν το θύμα έφτασε στο νοσοκομείο, ήταν ήδη νεκρό. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν πως ο Δημοσθένους δέχθηκε τουλάχιστον δύο σφαίρες στο κεφάλι.