Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση δολοφονίας του Σταύρου Δημοσθένους στη Λεμεσό. Οι Αρχές πέρασαν χειροπέδες στον 45χρονο Ελληνοκύπριο από τη Λευκωσία, για τον οποίο είχε εκδοθεί νωρίτερα ένταλμα σύλληψης. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της μοτοσικλέτας που εντοπίστηκε νωρίς το απόγευμα του Σαββάτου και θα μεταφερθεί στην Αστυνομική Διεύθυνση Λεμεσού.

Σύμφωνα με πληροφορίες του philenews, στο κάδρο της εκτέλεσης του Σταύρου Δημοσθένους, φαίνεται να υπάρχει ακόμα ένα αυτοκίνητο, που χρησιμοποιήθηκε από τους δράστες ώστε να διαφύγουν. Οι έρευνες είναι εντατικές, με τις ίδιες πληροφορίες να αναφέρουν ότι στην ΑΔΕ Λεμεσού βρίσκονται αυτή τη στιγμή υψηλόβαθμα στελέχη της ηγεσίας της Αστυνομίας.

Πρόκειται για σκούτερ μεγάλου κυβισμού και σκούρου χρώματος, το οποίο εκτιμάται ότι χρησιμοποίησαν οι δράστες για τη διαφυγή τους, αμέσως μετά την πυρπόληση του βαν που χρησιμοποίησαν κατά τη διάπραξη του εγκλήματος.

Νωρίτερα πραγματοποιήθηκε η νεκροτομή επί της σορού του θύματος στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, από τον ιατροδικαστή Νικόλα Χαραλάμπους, με τη διαδικασία να ολοκληρώνεται λίγο πριν τη 1:00 το μεσημέρι. Σύμφωνα με πληροφορίες μας τουλάχιστον δύο σφαίρες βρήκαν το θύμα στο κεφάλι, ενώ με βάση τα ευρήματα του ιατροδικαστή ο θάνατος οφείλεται σε βαρύτατη κρανιοεγκεφαλική κάκωση προκληθείσα από σφαίρες πυροβόλου όπλου.

Οι έρευνες συνεχίζονται σε όλα τα επίπεδα. Έχουν ληφθεί ήδη κάποιος αριθμός καταθέσεων και συνεχίζονται ενώ συλλέγονται πληροφορίες, εξετάζονται ευρήματα από τα πειστήρια που έχουν εντοπιστεί, καθώς και οπτικό υλικό. Οι Αρχές προσπαθούν να ενώσουν τα κομμάτια του παζλ με την πίεση να είναι μεγάλη και την κοινωνία να ζητά απαντήσεις.