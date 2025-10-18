Χωρίς σαφή κατεύθυνση παραμένουν, μέχρι στιγμής, οι έρευνες για τα κίνητρα πίσω από τη μαφιόζικη εκτέλεση του επιχειρηματία και ποδοσφαιρικού παράγοντα Σταύρου Δημοσθένους, ο οποίος δολοφονήθηκε εν ψυχρώ μπροστά στα μάτια του 18χρονου γιου του και σε απόσταση αναπνοής από την οικία του, στην περιοχή Σφαλαγγιώτισσας. Πρόκειται για επαγγελματικό «συμβόλαιο θανάτου» με χαρακτηριστικά ξεκαθαρίσματος λογαριασμών. Οι δράστες ήξεραν τι έκαναν, ήταν μελετημένοι, επαγγελματίες, αποφασισμένοι.

Στις 9 το πρωί του Σαββάτου ξεκίνησε η νεκροτομή επί της σορού του θύματος στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, από τον ιατροδικαστή Νικόλα Χαραλάμπους. Σύμφωνα με πληροφορίες, τουλάχιστον δύο σφαίρες βρήκαν το θύμα στο κεφάλι, ενώ ο συνολικός αριθμός των πυροβολισμών θα ξεκαθαρίσει με την ολοκλήρωση της νεκροτομής.

Την ίδια ώρα, μέλη της Υπηρεσίας Εγκληματολογικών Ερευνών πραγματοποιούν και σήμερα εξετάσεις στο πολυτελές αυτοκίνητο του θύματος, το οποίο μεταφέρθηκε στην Αστυνομική Διεύθυνση Λεμεσού.

Όπως έγραψε στο χθεσινό του δημοσίευμα το philenews, στο όχημα βρέθηκαν περίπου 10 τρύπες από σφαίρες, ενώ στη σκηνή όπου οι δράστες έκαψαν το βαν διαφυγής, εντοπίστηκε ένα καπέλο που εκτιμάται ότι ανήκει σε έναν από αυτούς. Βρέθηκαν επίσης κάλυκες από σφαίρες διαμετρήματος 7,62 χιλιοστών, ένδειξη πως χρησιμοποιήθηκε αυτόματο όπλο. Το βαν, όπως διαπιστώθηκε, είχε δηλωθεί ως κλοπιμαίο στις 4 Σεπτεμβρίου και είχε κλαπεί από την περιοχή Κοκκινοτριμιθιάς.

Μέχρι στιγμής, η Αστυνομία δεν έχει στα χέρια της ξεκάθαρα στοιχεία για τα κίνητρα της εκτέλεσης. Oι ανακριτές ερευνούν ενδελεχώς τις επαγγελματικές και προσωπικές δραστηριότητες του θύματος, με αστυνομικές πληροφορίες να κάνουν λόγο για «ανοιχτά μέτωπα».

Από την Παρασκευή, μέλη του ΤΑΕ Λεμεσού προβαίνουν σε εκτεταμένες έρευνες στις περιοχές Σφαλαγγιώτισσας, Αγίου Αθανασίου και Γερμασόγειας. Συλλέγεται υλικό από κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης, από υποστατικά και κατοικίες, με στόχο την ταυτοποίηση των κινήσεων των δραστών πριν και μετά την εκτέλεση.

Το μεγάλο στοίχημα για την Αστυνομία είναι η ταυτοποίηση όχι μόνο των εκτελεστών αλλά και εκείνων που έδωσαν την εντολή θανάτου. Ποιοι ήταν αυτοί που σχεδίασαν και εκτέλεσαν με ακρίβεια τη δολοφονία του Σταύρου Δημοσθένους.

Οι έρευνες συνεχίζονται σε όλα τα επίπεδα. Έχουν ληφθεί ήδη κάποιος αριθμός καταθέσεων και συνεχίζονται ενώ συλλέγονται πληροφορίες, εξετάζονται ευρήματα από τα πειστήρια που έχουν εντοπιστεί, καθώς και οπτικό υλικό. Οι Αρχές προσπαθούν να ενώσουν τα κομμάτια του παζλ με την πίεση να είναι μεγάλη και την κοινωνία να ζητά απαντήσεις.

Η Αστυνομία βρίσκεται για ακόμη μια φορά στο στόχαστρο επικρίσεων, καθώς η εγκληματικότητα φαίνεται να ανθίζει, με πληρωμένους εκτελεστές να «γαζώνουν» κόσμο μέρα μεσημέρι. Παρά τις δηλώσεις ότι έχουν αποτραπεί άλλες εγκληματικές ενέργειες, το αίσθημα ανασφάλειας στην κοινωνία βρίσκεται στο ζενίθ. Πολίτες αναρωτιούνται πλέον αν ζουν στην Κύπρο ή σε μια σύγχρονη εκδοχή του Σικάγο της δεκαετίας του ’30, αφού οι πυροβολισμοί, οι βομβιστικές επιθέσεις, οι εκρήξεις και οι εμπρησμοί τείνουν να γίνουν καθημερινότητα. Μέσα σε αυτό το σκηνικό τρόμου, προστίθενται και οι μαφιόζικες εκτελέσεις που αποδεικνύουν πως το οργανωμένο έγκλημα δεν γνωρίζει πια φραγμούς.

Καρτέρι θανάτου 500 μέτρα μακριά από το σπίτι του

Ο χρόνος σταμάτησε γύρω στις 09:30 το πρωί της Παρασκευής, όταν ο Σταύρος Δημοσθένους δέχθηκε καταιγισμό πυρών ενώ βρισκόταν μέσα σε πολυτελές όχημα ενοικίασης, στη θέση του συνοδηγού, περίπου 500 μέτρα από το σπίτι του, στην περιοχή της Σφαλαγγιώτισσας. Το όχημα οδηγούσε ο 18χρονος γιος του, όταν κατά την πορεία τους, λευκό βαν μπήκε μπροστά τους και ανέκοψε την πορεία τους, αναγκάζοντας τον νεαρό να επιβραδύνει. Τότε, οι πόρτες του βαν άνοιξαν και ένας από τους δράστες άρχισε να πυροβολεί στοχευμένα προς τον Δημοσθένους, καταφέρνοντας να τον πλήξει θανάσιμα.

Αφού ολοκλήρωσαν την αποστολή τους, οι δράστες τράπηκαν σε φυγή, εγκαταλείποντας το σημείο. Λίγα λεπτά αργότερα, όχημα με την ίδια περιγραφή εντοπίστηκε να φλέγεται στην περιοχή Γερμασόγειας. Από τις εξετάσεις προέκυψε ότι πρόκειται για το ίδιο όχημα που χρησιμοποιήθηκε στην εκτέλεση. Όπως διαπιστώθηκε από τις αστυνομικές έρευνες, το βαν είχε δηλωθεί ως κλοπιμαίο στις 4 Σεπτεμβρίου στην επαρχία Λευκωσίας.

Αμέσως μετά την επίθεση, ο γιος του θύματος, παρά το σοκ που υπέστη, επιχείρησε να οδηγήσει και να μεταφέρει τον πατέρα του στο Νοσοκομείο. Καθώς κινούνταν στον αυτοκινητόδρομο, στο ύψος του Τσιρείου, το όχημά τους ενεπλάκη σε τροχαίο, με αποτέλεσμα να ακινητοποιηθεί. Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες του «Φ», ο 18χρονος σταμάτησε διερχόμενο πολίτη και του ζήτησε να τους μεταφέρει στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού. Ο πολίτης ανταποκρίθηκε άμεσα, αλλά όταν το θύμα έφτασε στο νοσοκομείο, ήταν ήδη νεκρό. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν πως ο Δημοσθένους δέχθηκε τουλάχιστον δύο σφαίρες στο κεφάλι.