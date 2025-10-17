Συγκλονισμό έχει προκαλέσει στην κυπριακή κοινωνία η είδηση του θανάτου του επιχειρηματία και ποδοσφαιρικού παράγοντα, Σταύρου Δημοσθένους, που σημειώθηκε σήμερα το πρωί στη Λεμεσό.

Εικόνες τις οποίες εξασφάλισε το philenews αποκαλύπτουν τα σημάδια από τις σφαίρες που αφαίρεσαν τη ζωή από τον πρόεδρο της Καρμιώτισσας, ενώ αυτός επέβαινε στο όχημά του συνοδευόμενος από τον γιο του.

Υπενθυμίζεται πως σύμφωνα με αστυνομικές πληροφορίες, ο Δημοσθένους ενώ βρισκόταν σε κοντινό δρόμο από την οικία του, όχημα τύπου βαν ανέκοψε την πορεία του, μπήκε μπροστά του, άνοιξαν οι πόρτες και οι επιβαίνοντες άρχισαν να πυροβολούν τον επιχειρηματία.

Άμεσα ο γιος του επιχείρησε να τον μεταφέρει στο νοσοκομείο. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, καθοδόν προς το νοσοκομείο προκλήθηκε τροχαίο ατύχημα με αποτέλεσμα το όχημα του Δημοσθένους να ακινητοποιηθεί εντός του αυτοκινητόδρομου, σε σημείο όπου μέχρι αυτή την ώρα παρατηρείται πυκνή τροχαία κίνηση.

Στη συνέχεια ο γιος του στην προσπάθειά του να βοηθήσει τον πατέρα του, σταμάτησε διερχόμενο όχημα ζητώντας από τον οδηγό του να τους μεταφέρει στο νοσοκομείο, όπως και έγινε. Ήταν, όμως πλέον αργά, αφού ο Δημοσθένους δεν άντεξε και ξεψύχησε.