Δύσκολο και πολυσύνθετο διαφαίνεται να είναι το παζλ της μαφιόζικης εκτέλεσης του γνωστού επιχειρηματία και ποδοσφαιρικού παράγοντα, Σταύρου Δημοσθένους. Το χτύπημα ήταν προμελετημένο, με επαγγελματία εκτελεστή και χωρίς καμία παράπλευρη απώλεια. Μια εκτέλεση «συμβόλαιο» που μαρτυρά ξεκάθαρα τη δράση οργανωμένου εγκλήματος. Την ώρα που η Κύπρος παρακολουθεί συγκλονισμένη αυτή την εν ψυχρώ δολοφονία, οι αστυνομικές Αρχές απλώς παραδέχονται πως ήταν μια καλά οργανωμένη επίθεση. Ωστόσο, ο προβληματισμός εντείνεται καθώς πλέον μετράμε συνεχώς εγκληματικές ενέργειες ακόμα και κατά τις πρωινές ώρες, σε ώρες αιχμής, γεγονός που αναδεικνύει την ανεξέλεγκτη κατάσταση που επικρατεί.

Η δολοφονία του Δημοσθένους αιφνιδίασε τις Αρχές, που μπήκαν άμεσα σε κόκκινο συναγερμό, ανοίγοντας παράλληλα έρευνες σε τρεις διαφορετικές σκηνές εγκλήματος. Σύμφωνα με πληροφορίες που εξασφάλισε ο «Φ», οι δράστες ήταν δύο, μελετημένοι και ψύχραιμοι, οι οποίοι περίμεναν το θύμα να αποχωρήσει από την οικία του και μόλις εντόπισαν το όχημά του, το γάζωσαν με πυρά, δολοφονώντας τον 49χρονο μπροστά στα μάτια του ίδιου του παιδιού του.

Μέχρι στιγμής, οι Αρχές δεν διαθέτουν σαφή εικόνα για τα ακριβή κίνητρα, ωστόσο ερευνούν εξονυχιστικά τις επαγγελματικές δραστηριότητες του θύματος. Αστυνομικές πληροφορίες κάνουν λόγο για «ανοιχτά μέτωπα» που φαίνεται να δυσκολεύουν την κατεύθυνση των ερευνών, αφήνοντας για την ώρα πολλά αναπάντητα ερωτήματα.

Καρτέρι θανάτου 500 μέτρα μακριά από το σπίτι του

Ο χρόνος σταμάτησε γύρω στις 09:30 το πρωί της Παρασκευής, όταν ο Σταύρος Δημοσθένους δέχθηκε καταιγισμό πυρών ενώ βρισκόταν μέσα σε πολυτελές όχημα ενοικίασης, στη θέση του συνοδηγού, περίπου 500 μέτρα από το σπίτι του, στην περιοχή της Σφαλαγγιώτισσας. Το όχημα οδηγούσε ο 18χρονος γιος του, όταν κατά την πορεία τους, λευκό βαν μπήκε μπροστά τους και ανέκοψε την πορεία τους, αναγκάζοντας τον νεαρό να επιβραδύνει. Τότε, οι πόρτες του βαν άνοιξαν και ένας από τους δράστες άρχισε να πυροβολεί στοχευμένα προς τον Δημοσθένους, καταφέρνοντας να τον πλήξει θανάσιμα.

Αφού ολοκλήρωσαν την αποστολή τους, οι δράστες τράπηκαν σε φυγή, εγκαταλείποντας το σημείο. Λίγα λεπτά αργότερα, όχημα με την ίδια περιγραφή εντοπίστηκε να φλέγεται στην περιοχή Γερμασόγειας. Από τις εξετάσεις προέκυψε ότι πρόκειται για το ίδιο όχημα που χρησιμοποιήθηκε στην εκτέλεση. Όπως διαπιστώθηκε από τις αστυνομικές έρευνες, το βαν είχε δηλωθεί ως κλοπιμαίο στις 4 Σεπτεμβρίου στην επαρχία Λευκωσίας.

Αμέσως μετά την επίθεση, ο γιος του θύματος, παρά το σοκ που υπέστη, επιχείρησε να οδηγήσει και να μεταφέρει τον πατέρα του στο Νοσοκομείο. Καθώς κινούνταν στον αυτοκινητόδρομο, στο ύψος του Τσιρείου, το όχημά τους ενεπλάκη σε τροχαίο, με αποτέλεσμα να ακινητοποιηθεί. Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες του «Φ», ο 18χρονος σταμάτησε διερχόμενο πολίτη και του ζήτησε να τους μεταφέρει στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού. Ο πολίτης ανταποκρίθηκε άμεσα, αλλά όταν το θύμα έφτασε στο νοσοκομείο, ήταν ήδη νεκρό. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν πως ο Δημοσθένους δέχθηκε τουλάχιστον δύο σφαίρες στο κεφάλι.

Κέντρο Κρίσεως στην ΑΔΕ Λεμεσού

Η Αστυνομία ενημερώθηκε άμεσα και κινητοποιήθηκε σε τρία μέτωπα. Στο σημείο του τροχαίου, της επίθεσης και του φλεγόμενου βαν. Ισχυρές δυνάμεις του ΤΑΕ και του ΟΠΕ Λεμεσού, καθώς και μέλη της Υπηρεσίας Εγκληματολογικών Ερευνών, απέκλεισαν τη σκηνή της δολοφονίας για συλλογή τεκμηρίων. Την ίδια στιγμή, στην Αστυνομική Διεύθυνση Λεμεσού στήθηκε Κέντρο Κρίσεως, ενώ οι έρευνες προχωρούν με εντατικούς ρυθμούς.

Οι ανακριτές του ΤΑΕ Λεμεσού από την πρώτη στιγμή αναζητούν υλικό από κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης στην περιοχή της Σφαλαγγιώτισσας και γύρω περιοχές, με στόχο να εντοπίσουν τη διαδρομή διαφυγής των δραστών. Πληροφορίες αναφέρουν ότι οι δράστες διέφυγαν με μοτοσικλέτα τύπου σκούτερ μεγάλου κυβισμού, μαύρου χρώματος.

Ανοικτά όλα τα ενδεχόμενα – Επαγγελματική εκτέλεση

Η Αστυνομία δεν αποκλείει κανένα ενδεχόμενο. Οι πρώτες εκτιμήσεις συγκλίνουν στο σενάριο ενός συμβολαίου θανάτου με όλα τα χαρακτηριστικά ξεκαθαρίσματος λογαριασμών. Ο τρόπος δράσης, η ακρίβεια, η ταχύτητα και η προσπάθεια εξαφάνισης του οχήματος παραπέμπουν σε άριστους εκτελεστές.

Σε δηλώσεις της στους δημοσιογράφους, η εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομίας, Κυριακή Λαμπριανίδου, ερωτηθείσα για το ελικόπτερο των Αρχών που υπερίπτατο επάνω από το φλεγόμενο όχημα, ανέφερε ότι αυτό βρισκόταν τυχαία στην περιοχή για άλλες υπηρεσιακές ανάγκες.

Κληθείσα να τοποθετηθεί σε ερώτηση του «Φ» για το αν υπάρχει προβληματισμός για τις αυξανόμενες εγκληματικές ενέργειες που πλέον διαπράττονται ακόμα και κατά τις πρωινές ώρες, απάντησε: «Είναι γεγονός πως είχαμε και άλλες εγκληματικές ενέργειες κατά τις πρωινές ώρες και σε ώρες αιχμής. Αυτό φυσικά προβληματίζει την Αστυνομία Κύπρου. Να είστε σίγουροι ότι όλοι παρακολουθούμε πάρα πολλά πράγματα και προλαμβάνουμε αρκετές εγκληματικές πράξεις».

Σημείωσε ότι διερευνώνται όλα τα πιθανά κίνητρα σχετικά με την υπόθεση. «Πρόκειται για πολύ σοβαρή εγκληματική ενέργεια, η οποία φαίνεται να ήταν καλά οργανωμένη. Υπάρχει εκτεταμένο ανακριτικό έργο. Δεν υπάρχει μία μόνο σκηνή εγκλήματος, αλλά τουλάχιστον τρεις που διερευνώνται. Άρα, αντιλαμβανόμαστε όλοι την πορεία των ερευνών και πού θα καταλήξουμε στη συνέχεια».

Ποιος ήταν ο Σταύρος Δημοσθένους

Ο Σταύρος Δημοσθένους ήταν γνωστό πρόσωπο της Λεμεσού, αλλά και στον ευρύτερο επιχειρηματικό κόσμο. Παλαιότερα ήταν ιδιοκτήτης νυχτερινών μαγαζιών, ωστόσο αργότερα μπήκε στον κόσμο του ποδοσφαίρου. Αρχικά ανέλαβε τα ηνία του Άρη Λεμεσού, και αργότερα, ανέλαβε την προεδρία της ομάδας Καρμιώτισσα. Μόλις έναν χρόνο μετά, το 2021, παρέδωσε τη σκυτάλη της προεδρίας στον Λευκορώσο Ντιμίτρι Πούνιν, αλλά επέστρεψε ξανά τον Νοέμβριο του 2023. Στις 19 Μαΐου 2025 εξήγγειλε υποψηφιότητα για τις εκλογές της ΚΟΠ.