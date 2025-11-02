Με τη διπλάσια από την επιτρεπόμενη ταχύτητα, τσάκωσαν οι Αρχές έναν 40χρονο οδηγό.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, γύρω στις 7:00 σήμερα το πρωί, ενώ μέλη της Τροχαίας Αρχηγείου διενεργούσαν έλεγχο ταχύτητας στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού – Λευκωσίας στο ύψος της Καλαβασού, ανέκοψαν όχημα το οποίο οδηγείτο από 40χρονο, με ταχύτητα 222 αντί 100 ΧΑΩ.

Ο 40χρονος συνελήφθηκε για αυτόφωρο αδίκημα, ενώ στη συνέχεια αφού κατηγορήθηκε γραπτώς, αφέθηκε ελεύθερος για να παρουσιαστεί αύριο Δευτέρα 03/11/2025 ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας, όπου αναμένεται να καταχωρηθεί υπόθεση εναντίον του για το τροχαίο αδίκημα το οποίο διέπραξε.

Ο Αστυνομικός Σταθμός Ζυγίου συνεχίζει τις εξετάσεις.