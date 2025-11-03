Κλειστή είναι γύρω στις 7.00 το πρωί σήμερα Δευτέρα [03 Νοεμβρίου], η δεξιά λωρίδα του αυτοκινητοδρόμου Λεμεσού-Λευκωσίας, στο ύψος της περιοχής Κόρνου, στην κατεύθυνση προς Λευκωσία, λόγω ανατροπής αυτοκινήτου.

Το αυτοκίνητο παραμένει ακινητοποιημένο στη δεξιά λωρίδα του δρόμου. Ο οδηγός του οχήματος προληπτικά μεταφέρεται με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας για να τύχει ιατρικών εξετάσεων.

Στο σημείο βρίσκονται μέλη της Αστυνομίας για παροχή βοήθειας και ρύθμιση της κυκλοφορίας, ενώ γίνονται ενέργειες για μετακίνηση του οχήματος από το σημείο, με ρυμουλκό.

Η Αστυνομία συστήνει ιδιαίτερη προσοχή στους διερχόμενους οδηγούς, οι οποίοι καλούνται να οδηγούν το όχημα τους με ασφαλή, χαμηλή ταχύτητα και να διατηρούν απόσταση ασφαλείας από προπορευόμενα οχήματα.