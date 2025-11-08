Στην κατάσχεση ποσότητας κοκαΐνης βάρους ενός περίπου κιλού, ποσότητας κάνναβης, βάρους εννέα κιλών περίπου, προχώρησε χθες η ΥΚΑΝ, μετά από νέα συντονισμένη επιχείρηση, στο πλαίσιο των προσπαθειών που καταβάλλονται για τον εντοπισμό και σύλληψη προσώπων που ασχολούνται συστηματικά με τη διακίνηση και εμπορία ναρκωτικών.

Συγκεκριμένα, κατόπιν αξιολόγησης πληροφορίας, μέλη της ΥΚΑΝ, εντόπισαν χθες σε περιοχή στην επαρχία Λάρνακας, 42χρονο Ελληνοκύπριο να μεταφέρει ένα δοχείο, από χωράφι του σε σταθμευμένο αυτοκίνητο και να αναχωρεί από το σημείο. Στη συνέχεια ο 42χρονος προσέγγισε ανοιχτό χώρο με άγρια βλάστηση, όπου μετέφερε ένα δοχείο.

Κατά την αναχώρηση του ανακόπηκε από τα μέλη της ΥΚΑΝ, που αρχικά εντόπισαν στην κατοχή του κοκαΐνη, βάρους δύο γραμμαρίων και κάνναβη, βάρους τριών γραμμαρίων, ένα μπαλτά, μήκους 20 εκατοστόμετρων, καθώς και το χρηματικό ποσό των 4,060 ευρώ.

Αφού τα μέλη της ΥΚΑΝ προχώρησαν στη σύλληψη του 42χρονου για αυτόφωρα αδικήματα, διενήργησαν έρευνες στα δύο σημεία όπου νωρίτερα ο 42χρονος είχε κινηθεί, όπου και τα μέλη της ΥΚΑΝ εντόπισαν τρία δοχεία, που περιείχαν συνολικά, 920 περίπου γραμμάρια κοκαΐνης, οκτώ κιλά και 830 γραμμάρια κάνναβης περίπου και 35 γραμμάρια περίπου ρητίνης κάνναβης.

Ο 42χρονος τέθηκε υπό κράτηση, για σκοπούς διερεύνησης υπόθεσης κατοχής ναρκωτικών, κατοχής ναρκωτικών με σκοπό την προμήθεια σε άλλο πρόσωπο, και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Θα παρουσιαστεί σήμερα ενώπιον Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας για την έκδοση διατάγματος κράτησής του.

Η ΥΚΑΝ (Επαρχιακό Κλιμάκιο Λάρνακας) διερευνά την υπόθεση.