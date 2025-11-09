Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Αστυνομίας γύρω από τον θάνατο 30χρονης γυναίκας, η οποία εντοπίστηκε νεκρή το πρωί της Κυριακής σε διαμέρισμα στην περιοχή του ποταμού Γερμασόγειας στη Λεμεσό. Οι συνθήκες, κάτω από τις οποίες εντοπίστηκε, κρίθηκαν από την πρώτη στιγμή ως ύποπτες, θέτοντας σε συναγερμό την Αστυνομία και το ΤΑΕ Λεμεσού.

Για την υπόθεση προέβη σε δηλώσεις ο Βοηθός Αστυνομικός Διευθυντής και Εκπρόσωπος Τύπου της ΑΔΕ Λεμεσού, Λευτέρης Κυριάκου, ο οποίος ανέφερε τα εξής:

«Γύρω στις 11 το πρωί ενημερωθήκαμε από την Υπηρεσία Ασθενοφόρων ότι είχαν δεχθεί κλήση και επισκέφθηκαν διαμέρισμα στην περιοχή του ποταμού Γερμασόγειας, όπου εντός του διαμερίσματος εντοπίστηκε γυναίκα, ηλικίας περίπου 30 ετών, η οποία δεν έφερε τις αισθήσεις της και διαπιστώθηκε ότι ήταν νεκρή.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εντοπίστηκε η γυναίκα έχρηζαν διερεύνησης και άμεσα στη σκηνή αφίχθηκαν αξιωματικοί και μέλη του ΤΑΕ Λεμεσού, καθώς και άλλα περίπολα, χωρίς να αποκλείεται οποιοδήποτε ενδεχόμενο.

Επίσης, στη σκηνή μετέβη ο Βοηθός Αρχηγός – Πρόληψης και Καταπολέμησης του Εγκλήματος, καθώς και ο Αστυνομικός Διευθυντής Λεμεσού. Αυτή τη στιγμή διεξάγονται εξετάσεις από τους ιατροδικαστές, οι οποίοι αναμένεται να μας δώσουν περισσότερες λεπτομέρειες σε σχέση με τις συνθήκες θανάτου».

Σε ερώτηση κατά πόσον η γυναίκα διέμενε μόνη της στο διαμέρισμα, ο κ. Κυριάκου απάντησε: «Στο συγκεκριμένο διαμέρισμα διέμενε τις τελευταίες μέρες μαζί με άλλα πρόσωπα. Ωστόσο, όπως αντιλαμβάνεστε, είναι πάρα πολύ νωρίς. Αναμένουμε να ολοκληρωθούν οι εξετάσεις στη σκηνή και μόλις έχουμε κάτι περισσότερο, θα ενημερωθείτε».

Σε ερώτηση αν έχουν εκδοθεί εντάλματα σύλληψης ή αν ανακρίνονται πρόσωπα, ο κ. Κυριάκου σημείωσε: «Όπως σας έχω πει, είναι πολύ νωρίς για να πούμε περισσότερα. Ανακρίνονται κάποια πρόσωπα και, αν υπάρχει οτιδήποτε περαιτέρω, θα ενημερωθείτε».