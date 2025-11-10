Η Αστυνομία διερευνά υπόθεση που αφορά τα αδικήματα της συνωμοσίας προς διάπραξη κακουργήματος ή πλημμελήματος, της επίθεσης, της απαγωγής και της κακόβουλης ζημιάς.

Σύμφωνα με καταγγελία άντρα ηλικίας 57 ετών, κατά τη διάρκεια της νύκτας στη Λευκωσία δέχθηκε επίθεση από άγνωστα άτομα, τα οποία τον χτύπησαν σε διάφορα σημεία του σώματός του. Κατά την ίδια καταγγελία, οι δράστες φέρονται να τον μετέφεραν με το αυτοκίνητό του σε άλλη τοποθεσία, προκαλώντας ζημιές στο όχημά του.

Αμέσως μετά, τα άγνωστα άτομα εγκατέλειψαν το σημείο και κλήθηκε η Αστυνομία καθώς και ασθενοφόρο, το οποίο μετέφερε τον 57χρονο στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας. Κατά την εξέταση διαπιστώθηκαν διάφορα θλαστικά τραύματα, ενώ μετά την παροχή πρώτων βοηθειών πήρε εξιτήριο.

Το ΤΑΕ Λευκωσίας συνεχίζει τις εξετάσεις.