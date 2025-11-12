Τραγικό θάνατο βρήκε σήμερα 80χρονος γεωργοκτηνοτρόφος από την κοινότητα Λάσα, του διαμερίσματος Χρυσοχούς στην επαρχία Πάφου, όταν κάτω από συνθήκες που διερευνώνται καταπλακώθηκε από τον γεωργικό ελκυστήρα στον οποίο επέβαινε.

Η σκηνή αποκλείστηκε από την Αστυνομία μέλη της οποίας διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το μοιραίο.

Σύμφωνα με τον Βοηθό Αστυνομικό Διευθυντή Πάφου, Μιχάλη Νικολάου, ο 80χρονος είχε μεταβεί στο περιβόλι του από το πρωί και μέχρι το μεσημέρι δεν είχε επιστρέψει στην κατοικία του. Συγγενικό του πρόσωπο τον αναζήτησε τότε σε δρομολόγια που συνήθως ακολουθεί ο ηλικιωμένος και τον εντόπισε νεκρό σε χαράδρα βάθους τριών μέτρων, παραπλεύρως αγροτικού δρόμου.

Ο άτυχος 80χρονος, είπε ο κ. Νικολάου, ήταν εγκλωβισμένος κάτω από το τρακτέρ του και απεγκλωβίστηκε από την Πυροσβεστική Υπηρεσία. Αναμένεται από την ιατροδικαστική Υπηρεσία, ανέφερε, να καθορισθεί ο χρόνος διενέργειας της νενομισμένης νεκροτομής επί της σορού του.