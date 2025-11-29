Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου στον κυκλικό κόμβο της υπεραγοράς «Μετρό» στον Στρόβολο. Από το ατύχημα τραυματίστηκαν τρεις νεαροί, χωρίς ωστόσο η κατάσταση της υγείας τους να εμπνέει ανησυχία.

Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, ο οδηγός έχασε τον έλεγχο με αποτέλεσμα το όχημα να χτυπήσει και να σπάσει τα κιγκλιδώματα και στη συνέχεια να ακινητοποιηθεί στο πεζοδρόμιο που βρίσκεται λίγο πιο κάτω.

Τα σπασμένα κιγκλιδώματα και το ακινητοποιημένο όχημα ήταν αντιληπτά από το πρωί για τους περαστικούς. Γύρω στο μεσημέρι Αστυνομία και Πυροσβεστική επιχείρησαν συντονισμένα να μετακινήσουν το όχημα με αποτέλεσμα να προκληθεί προσωρινά κυκλοφοριακό κομφούζιο.

Δείτε εικόνες από το σημείο: