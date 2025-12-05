Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη στο Τραχώνι της επαρχίας Λεμεσού, στο πλαίσιο συντονισμένης δράσης της ΥΚΑΝ Αρχηγείου Λευκωσίας και της Αστυνομίας των Βρετανικών Βάσεων Ακρωτηρίου. Η επιχείρηση οδήγησε στη σύλληψη ενός Ελληνοκύπριου και στην κατάσχεση μεγάλης ποσότητας ναρκωτικών.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, κατά τη διάρκεια της έρευνας εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν περίπου 23 κιλά κάνναβης, 250 γραμμάρια ουσίας που πιστεύεται ότι είναι κοκαΐνη, καθώς και 26 γραμμάρια μεθαμφεταμίνης. Στο πλαίσιο της διερεύνησης κατασχέθηκαν επίσης δύο οχήματα που φέρονται να σχετίζονται με την υπόθεση.

Η Βοηθός Αστυνομικός Διευθύντρης των Βρετανικών Βάσεων, Μελίνα Παπαγεωργίου, δήλωσε πως «η επιχείρηση αποτελεί ακόμη ένα πλήγμα ενάντια σε οργανωμένα εγκληματικά δίκτυα που επιχειρούν να διοχετεύσουν επικίνδυνα ναρκωτικά στις τοπικές κοινότητες».

Ο συλληφθείς αναμένεται να παρουσιαστεί εκ νέου στο δικαστήριο τη Δευτέρα, 8 Δεκεμβρίου, ενώ η έρευνα συνεχίζεται.