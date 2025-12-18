Τη βοήθεια των πολιτών για τον εντοπισμό υπόπτου σε σχέση με διάρρηξη και κλοπής κατοικίας στην Πάφο, ζητά η Αστυνομία.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το εικονιζόμενο πρόσωπο αναζητείται για διευκόλυνση των ανακρίσεων σχετικά με διερευνώμενη υπόθεση διάρρηξης κατοικίας, κλοπής και κακόβουλης ζημιάς, που διαπράχθηκε στην επαρχία Πάφου, στις 15/12/2025.

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό ή την αναγνώρισή του / της, να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Πάφου, στο τηλέφωνο 26806021 ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό ή με τη Γραμμή του Πολίτη στον αριθμό 1460.