Πληροφορίες που μπορούν να βοηθήσουν στον εντοπισμό των Ντάνιελ και Ραμάντ Μοχάμετ, 16 και 14 ετών, από τη Συρία, οι οποίοι απουσιάζουν από τις 6/1/2026, από την οικία τους στην Πάφο, ζητά η Αστυνομία.

Ο 16χρονος περιγράφεται ως λεπτής σωματικής διάπλασης, ύψους 1.70μ. περίπου, με ξανθά κοντά μαλλιά, ενώ ο 14χρονος, ως λεπτής σωματικής διάπλασης, ύψους 1.60μ. περίπου, με μαύρα κοντά μαλλιά.

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό τους, να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Πάφου στον αριθμό τηλεφώνου 26806021 ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό, ή με τη Γραμμή του Πολίτη στον τηλεφωνικό αριθμό 1460.