Υπόδικοι μέχρι την έναρξη της ακροαματικής διαδικασίας ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λεμεσού θα παραμείνουν οι δύο κατηγορούμενοι που εμπλέκονται σε δύο υποθέσεις απόπειρας καταστροφής περιουσίας με εκρηκτικές ύλες. Η μία υπόθεση αφορά μπυραρία στο Ζακάκι και η δεύτερη καφετέρια στην ίδια περιοχή.

Κατά τη σημερινή (8/1) διαδικασία παραπομπής της υπόθεσης, ο εκπρόσωπος της Κατηγορούσας Αρχής ζήτησε την κράτηση των δύο κατηγορουμένων μέχρι τη δίκη, η οποία ορίστηκε για τα μέσα Φεβρουαρίου, επικαλούμενος τον κίνδυνο φυγοδικίας καθώς και τον κίνδυνο διάπραξης παρόμοιων αδικημάτων. Ο δικηγόρος του 36χρονου Ελληνοκύπριου έφερε ένσταση στο αίτημα κράτησης, αναφερόμενος στα προβλήματα που υπάρχουν στις Κεντρικές Φυλακές, καθώς και στην έκθεση της CPT και τα όσα διαπιστώθηκαν μετά την επίσκεψή της στις Κεντρικές Φυλακές τον Δεκέμβριο του 2025. Επικαλέστηκε επίσης κάποια σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο πελάτης του.

Το Δικαστήριο ωστόσο αποφάνθηκε όπως και οι δύο κατηγορούμενοι παραμείνουν υπόδικοι μέχρι την έναρξη της δίκης, σημειώνοντας ότι ελλοχεύει ο κίνδυνος επανάληψης των αδικημάτων, κυρίως για τον 36χρονο κατηγορούμενο, ο οποίος είχε αποφυλακιστεί πρόσφατα με όρους, αφού εξέτιε ποινή φυλάκισης τριών ετών για υπόθεση ναρκωτικών.

Ο 44χρονος κατηγορούμενος από τη Σρι Λάνκα, ανακρινόμενος παραδέχθηκε ότι κατόπιν οδηγιών του 36χρονου Ελληνοκύπριου τοποθέτησε εκρηκτικούς μηχανισμούς τόσο στην μπυραρία στις 30 Δεκεμβρίου, όσο και τα ξημερώματα των Χριστουγέννων έξω από καφετέρια. Υποστήριξε μάλιστα ότι ο 36χρονος του υποσχέθηκε χρηματική αμοιβή ύψους €1.000.

Σε ό,τι αφορά τον εκρηκτικό μηχανισμό στην καφετέρια, αυτός δεν εξερράγη ενώ σύμφωνα με μαρτυρίες, μετά από δύο ώρες, οι δύο κατηγορούμενοι επέστρεψαν με όχημα για να την παραλάβουν.

Να σημειωθεί ότι από τη μελέτη κλειστών κυκλωμάτων παρακολούθησης καταγράφηκαν οι κινήσεις του 44χρονου και στις δύο υποθέσεις, ενώ στην περίπτωση της καφετέριας εντοπίστηκαν και οι κινήσεις του 36χρονου Ελληνοκύπριου. Οι δύο κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν κατηγορίες που αφορούν συνωμοσία προς διάπραξη κακουργήματος, απόπειρα καταστροφής περιουσίας με εκρηκτικές ύλες, κατοχή και μεταφορά εκρηκτικών υλών, καθώς και κλοπή μοτοσικλέτας.

Υπενθυμίζεται ότι ο 44χρονος από τη Σρι Λάνκα, τα ξημερώματα της 30ής Δεκεμβρίου, επιχείρησε να τοποθετήσει εκρηκτικό μηχανισμό σε μπυραρία και ανακόπηκε από τον ιδιοκτήτη της. Σύμφωνα με την κατάθεσή του τελευταίου, αντιλήφθηκε ότι απέναντι από την μπυραρία του υπήρχε ύποπτο πρόσωπο να στέκεται δίπλα σε μοτοσικλέτα τύπου σκούτερ, έχοντας στην κατοχή του μπιτόνι με εύφλεκτη ύλη και αντικείμενο που έμοιαζε με εκρηκτικό μηχανισμό. Ο 28χρονος, μαζί με άλλα πρόσωπα, ακινητοποίησε τον 44χρονο και ζήτησε την άμεση επέμβαση της Αστυνομίας. Ενώ τα περίπολα κατευθύνονταν στη σκηνή, αυτός κατάφερε να διαφύγει πριν από την άφιξή τους.

Στο σημείο έσπευσαν περίπολα της ΑΔΕ Λεμεσού, τα οποία περικύκλωσαν την περιοχή, διαφύλαξαν τα τεκμήρια και άρχισαν έρευνες για τον εντοπισμό του υπόπτου. Περίπου 40 λεπτά αργότερα, ο 44χρονος εντοπίστηκε κρυμμένος σε θάμνους κοντά στην περιοχή.

Στο σημείο όπου εντοπίστηκε αρχικά ο 44χρονος, ανευρέθηκαν διάφορα τεκμήρια, μεταξύ των οποίων μπιτόνι με εύφλεκτη ύλη και αυτοσχέδιος κυλινδρικός μεταλλικός εκρηκτικός μηχανισμός, ο οποίος περιείχε ποσότητα εκρηκτικής ύλης και ήταν συνδεδεμένος με αυτοσχέδιο μέσο πυροδότησης. Όπως διαπιστώθηκε ο 44χρονος από τη Σρι Λάνκα, ο διαμένει παράνομα στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας.