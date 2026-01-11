Στη σύλληψη δύο προσώπων προχώρησε χθες [10/01] στις επαρχίες Λάρνακας και Λεμεσού η ΥΚΑΝ, σε σχέση με παράνομη κατοχή ναρκωτικών ουσιών.

Στην πρώτη περίπτωση, γύρω στις 12:00 χθες το μεσημέρι στη Λάρνακα, ενώ 39χρονος οδηγούσε τη μοτοσυκλέτα του στη λεωφόρο Κυριάκου Μάτση, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, συγκρούστηκε με όχημα που οδηγούσε 51χρονη.

Από τη σύγκρουση, ο 39χρονος τραυματίστηκε ελαφρώς και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας.

Κατόπιν πληροφορίας, μέλη της ΥΚΑΝ (Κλιμάκιο Λάρνακας) επισκέφθηκαν τον 39χρονο στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας, και σε σωματική του έρευνα που ακολούθησε, εντόπισαν στην κατοχή του, 24 νάιλον σακουλάκια που περιείχαν μεθαμφεταμίνη, συνολικού μικτού βάρους 14,7 γραμμαρίων περίπου.

Ο 39χρονος συνελήφθη για αυτόφωρο αδίκημα, ενώ από περαιτέρω εξετάσεις, διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε την μοτοσυκλέτα χωρίς άδεια οδηγού και πιστοποιητικό ασφάλειας.

Στη δεύτερη περίπτωση, μέλη της ΥΚΑΝ (Κλιμάκιο Λεμεσού), διενήργησαν χθες έρευνα στην οικία 24χρονου στη Λεμεσό.

Κατά την έρευνα, εντόπισαν μέσα σε χρηματοκιβώτιο, τρία νάιλον σακουλάκια τα οποία περιείχαν ποσότητα κοκαΐνης συνολικού μικτού βάρους 2,2 γραμμαρίων περίπου και μία ζυγαριά ακριβείας.

Ο 24χρονος συνελήφθη για αυτόφωρο αδίκημα ενώ κατά την έρευνα εντοπίστηκε επίσης και το χρηματικό ποσό των 1875 ευρώ, για το οποίο θα διενεργηθούν εξετάσεις, εάν σχετίζεται με την αγοραπωλησία ναρκωτικών ουσιών.

Η ΥΚΑΝ (Κλιμάκια Λάρνακας και Λεμεσού) συνεχίζουν τις εξετάσεις.