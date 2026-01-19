Συνεχίστηκαν κατά τη διάρκεια της χθεσινής νύχτας οι δυναμικές και στοχευμένες προληπτικές επιχειρήσεις της Αστυνομίας, με ενισχυμένη παρουσία σε καίρια σημεία αστικών περιοχών, με στόχο την πρόληψη σοβαρών εγκληματικών ενεργειών, την προστασία των πολιτών και τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης.

Κατά τη διάρκεια της ίδιας νύχτας, διενεργήθηκαν επίσης 35 έλεγχοι υποστατικών, με στόχο την έγκαιρη αποτροπή και καταστολή παραβατικών συμπεριφορών.

Όσον αφορά το οδικό δίκτυο, πραγματοποιήθηκαν περισσότεροι από 380 έλεγχοι, από τους οποίους προέκυψαν άνω των 126 τροχαίων καταγγελιών, εκ των οποίων οι 55 αφορούσαν την υπέρβαση του ορίου ταχύτητας.

Διενεργήθηκαν επίσης πέραν των 100 έλεγχων αλκοτέστ κατά τους οποίους 2 οδηγοί καταγγέλθηκαν για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλης, ενώ ένας οδηγός βρέθηκε θετικός σε έλεγχο ναρκοτέστ.

Επίσης, στο πλαίσιο διερεύνησης τροχαίων αδικημάτων, κατακρατήθηκαν 14 αυτοκίνητα.

Οι επιχειρήσεις αυτές εντάσσονται σε ένα ευρύ, διαρκές και ενισχυόμενο προληπτικό σχέδιο της Αστυνομίας, με αυξημένη αστυνομική παρουσία, στοχευμένους ελέγχους και άμεση επιχειρησιακή δράση σε όλες τις επαρχίες, με σκοπό την πρόληψη του εγκλήματος και την ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών.