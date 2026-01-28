Η Αστυνομία ζητά πληροφορίες για τον εντοπισμό της 14χρονης Κωνσταντίνας Αδαμίδου, η οποία απουσιάζει από τον χώρο διαμονής της στη Λευκωσία, από τις 25/01/2026.

Η 14χρονη περιγράφεται ως λεπτής σωματικής διάπλασης, ύψους περίπου 1,73μ., με καστανόμαυρα μακριά μαλλιά και καστανά μάτια.

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό της, να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Λευκωσίας στον αριθμό τηλεφώνου 22802222 ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό, ή με τη Γραμμή του Πολίτη στον τηλεφωνικό αριθμό 1460.