Έκρηξη σημειώθηκε γύρω στις 3.00 τα ξημερώματα σήμερα, σε εστιατόριο στη Λευκωσία, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους της περιοχής. Συγκεκριμένα, το εστιατόριο βρίσκεται στη γωνία των οδών Εζεκία Παπαιωάννου και Χύτρων.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, η έκρηξη, η οποία ακολουθήθηκε από πυρκαγιά, πιθανόν να προκλήθηκε λόγω διαρροής υγραερίου.

Το εστιατόριο έχει υποστεί εκτεταμένες ζημιές. Όπως ανέφερε ο εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής, Ανδρέας Κεττής, η φωτιά κατέστρεψε ολοσχερώς τον μαγειρικό εξοπλισμό και τον χώρο εστίασης του καταστήματος. Από τη θερμότητα και τον καπνό υπέστησαν ζημιές και οι εξωτερικοί τοίχοι του κτηρίου (βαφή και εξωτερική επένδυση).

Σημειώνεται ότι ζημιές προκλήθηκαν και στην πολυκατοικία που στεγάζεται στο ίδιο κτήριο. Τα διαμερίσματα εκκενώθηκαν άμεσα και δεν υπήρξαν τραυματισμοί.

Για την κατάσβεση χρησιμοποιήθηκαν αυλοί τυλιχτήρα και αναπνευστικές συσκευές. Στο σημείο έσπευσαν τρία πυροσβεστικά οχήματα.

Η σκηνή βρίσκεται υπό φρούρηση και σήμερα αναμένεται να συνεχιστούν οι εξετάσεις για τα αίτια.