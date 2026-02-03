Συνεχίστηκαν και κατά τη διάρκεια της χθεσινής νύχτας οι στοχευμένες προληπτικές επιχειρήσεις της Αστυνομίας, με ενισχυμένη παρουσία σε καίρια σημεία αστικών περιοχών, με στόχο την πρόληψη σοβαρών εγκληματικών ενεργειών, την προστασία των πολιτών και τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης.

Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων αυτών, η Αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη εφτά προσώπων. Συνελήφθησαν συγκεκριμένα, τέσσερα πρόσωπα στην Πάφο, σχετικά με δύο υποθέσεις διάρρηξης κατοικίας και κλοπής, μία υπόθεση βίας στην οικογένεια, και μία υπόθεση δόλιας οικειοποίησης ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ σε Λευκωσία και Λάρνακα συνελήφθησαν τρία πρόσωπα, σχετικά με δύο υποθέσεις κατοχής ναρκωτικών και μία υπόθεση παράνομης παραμονής στο έδαφος της Δημοκρατίας.

Επίσης, κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανακόπηκαν για έλεγχο 326 οχήματα και ελέγχθηκαν 413 πρόσωπα που επέβαιναν σε αυτά. Διενεργήθηκαν παράλληλα 30 έλεγχοι υποστατικών, με στόχο την αποτροπή και καταστολή παραβατικών συμπεριφορών.

Από τους τροχονομικούς ελέγχους που διενεργήθηκαν, έγιναν 115 καταγγελίες, που αφορούσαν διάφορες παραβάσεις τροχαίας, ενώ προέκυψαν και εφτά διερευνώμενες υποθέσεις παραβάσεων τροχαίας. Στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων, κατακρατήθηκαν εφτά οχήματα.

Οι επιχειρήσεις αυτές εντάσσονται σε ένα ευρύ, διαρκές και ενισχυόμενο προληπτικό σχέδιο της Αστυνομίας, με αυξημένη αστυνομική παρουσία, στοχευμένους ελέγχους και άμεση επιχειρησιακή δράση σε όλες τις επαρχίες, με σκοπό την πρόληψη του εγκλήματος και την ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών.