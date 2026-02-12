Συναγερμός σήμανε στην επαρχία Λευκωσίας όταν εκδηλώθηκε φωτιά σε αυτοκίνητα της Υπηρεσίας Θήρας στην Ευρύχου.

Σύμφωνα με ενημέρωση της Αστυνομίας, γύρω στη 1.25 μετά τα μεσάνυκτα, εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε οχήματα της Υπηρεσίας Θήρας, που βρίσκονταν σταθμευμένα σε χώρο στάθμευσης οχημάτων, του Κοινοτικού Συμβουλίου Ευρύχου.

Τη σκηνή επισκέφθηκαν μέλη της Αστυνομίας για εξετάσεις. Μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας κατέσβησαν την πυρκαγιά, η οποία προκάλεσε ζημιές σε τρία οχήματα της Υπηρεσίας Θήρας, από τα οποία το ένα είναι Πυροσβεστικό Όχημα.

Η σκηνή αποκλείστηκε για να γίνουν εξετάσεις το πρωί, ώστε να εξακριβωθούν τα αίτια πρόκλησης της πυρκαγιάς.