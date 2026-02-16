Συνελήφθη χθες και τέθηκε υπό κράτηση, 28χρονος κάτοικος Λεμεσού, για παράνομη κατοχή κοκαΐνης μικτού βάρους 9 γραμμαρίων περίπου καθώς και για εντοπισμό ποσότητας κάνναβης μικτού βάρους 102 γραμμαρίων περίπου.

Συγκεκριμένα, μέλη της ΥΚΑΝ ανέκοψαν χθες το απόγευμα τον 28χρονο για έλεγχο, την στιγμή που ετοιμαζόταν να επιβιβαστεί στο αυτοκίνητο του, το οποίο βρισκόταν σταθμευμένο σε χωματόδρομο περιοχής της Λεμεσού. Αυτός θεάθηκε προηγουμένως να περιεργάζεται συγκεκριμένο σημείο όπου υπήρχε άγρια βλάστηση.

Σε έρευνα που ακολούθησε, εντοπίστηκε στο τσαντάκι ώμου που είχε στην κατοχή του, ποσότητα κοκαΐνης μικτού βάρους 9 γραμμαρίων περίπου, ενώ στη συνέχεια οδηγήθηκε από τα μέλη της ΥΚΑΝ στο σημείο που περιεργαζόταν προηγουμένως, όπου εντοπίστηκε συσκευασία η οποία περιείχε ποσότητα κάνναβης, μικτού βάρους 102 γραμμαρίων περίπου και συνελήφθη για αυτόφωρα αδικήματα.

Ακολούθησε έρευνα στο αυτοκίνητο του 28χρονου όπου εντοπίστηκε μια ζυγαριά ακριβείας, χρηματικό ποσό πέραν των €900, καθώς επίσης και άλλα αντικείμενα τα οποία παραλήφθηκαν ως τεκμήρια. Έρευνα διενεργήθηκε επίσης στην οικία του 28χρονου, χωρίς ωστόσο να εντοπιστεί οτιδήποτε το επιλήψιμο.

Ο 28χρονος οδηγήθηκε στα γραφεία της ΥΚΑΝ όπου επανασυνελήφθη δυνάμει δικαστικού εντάλματος και τέθηκε υπό κράτηση.

Η ΥΚΑΝ συνεχίζει τις εξετάσεις.