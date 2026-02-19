Ασύλληπτη τραγωδία εκτυλίχθηκε απόψε στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας–Λεμεσού, όπου 70χρονος εργάτης έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια οδικών έργων, όταν παρασύρθηκε από διερχόμενο όχημα.

Πρόκειται για τον Σάββα Ιωάννου κάτοικο Πάφου. Τραγική ειρωνεία ότι το θύμα μετέβη εκτάκτως στην εργασία του.

Να σημειωθεί ότι ο δρόμος παραμένει κλειστός και στο σημείο έχουν σπεύσει εμπειρογνώμονες της τροχαίας Αρχηγείου όπου θα προχωρήσουν σε συγκεκριμένες εξετάσεις με τη χρήση drone.

Σε δηλώσεις του στη σκηνή του φοβερού θανατηφόρου ο υπεύθυνος της Τροχαίας Λεμεσού Μάριος Χαραλάμπους ανέφερε ότι γύρω στις 7:25 το βράδυ, 37χρονος οδηγούσε ιδιωτικό όχημα στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας–Λεμεσού. Σε κάποιο σημείο του δρόμου, μετά το χωριό Μονή, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, προσέκρουσε σε φωτεινό συρόμενο βέλος που βρισκόταν στη δεξιά λωρίδα του αυτοκινητόδρομου, όπου διεξάγονταν οδικά έργα.

Την ίδια στιγμή, παρέσυρε και τραυμάτισε θανάσιμα 70χρονο εργάτη, ο οποίος εκείνη την ώρα τοποθετούσε κώνους για το κλείσιμο της δεξιάς λωρίδας.

Ερωτηθείς εάν ο οδηγός έτρεχε ο κ. Χαραλάμπους ανέφερε ότι σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στο σημείο υπήρχε σηματοδότηση η οποία θα καταγραφεί, ενώ σύμφωνα με μαρτυρίες το φωτεινό βέλος ήταν αναμμένο.

Κληθείς να απαντήσει για το που βρισκόταν το θύμα, είπε ότι αυτό είναι κάτι πολύ διερευνάται.

Αυτή τη στιγμή οι Αρχές βρίσκονται στη σκηνή και διενεργούν εξετάσεις. Όλα τα ενδεχόμενα διερευνώνται, ενώ θα καταγραφεί αναλυτικά η σηματοδότηση που υπήρχε στο σημείο.

Ο οδηγός του ιδιωτικού οχήματος τραυματίστηκε ελαφρά και μεταφέρθηκε σε ιδιωτικό νοσοκομείο, όπου υποβάλλεται σε εξετάσεις. Έχει ήδη υποβληθεί σε έλεγχο νάρκοτεστ και αλκοόλης, με αρνητικό αποτέλεσμα.

Να σημειωθεί ότι στο συγκεκριμένο σημείο του δρόμου δεν υπάρχει οδικός φωτισμός, γεγονός που ενδεχομένως να επηρέασε την ορατότητα. Όπως σημείωσε ο κ. Χαραλάμπους και αυτή η παράμετρος βρίσκεται υπό διερεύνηση.

Υπάρχουν μάρτυρες, μεταξύ των οποίων συνάδελφοι του θύματος και υπεύθυνοι του έργου, από τους οποίους λαμβάνονται καταθέσεις.

Όλες οι συνθήκες του δυστυχήματος τελούν υπό διερεύνηση. Πέραν από τις έρευνες της Τροχαίας Λεμεσού η οποία θα διερευνήσει τις συνθήκες του φοβερού θανατηφόρου, εμπλοκή θα έχουν και λειτουργοί του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας για τις συνθήκες όπου συνέβη το θανατηφόρο ατύχημα.