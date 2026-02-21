Εντόπισε και έκτο πρόσωπο που φέρεται να έχει εμπλοκή στο πρωτοφανές περιστατικό της ρίψης πυροβολισμών και της συμπλοκής στις 17 Ιανουαρίου το ΤΑΕ Λάρνακας.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Αστυνομία, μετά από αξιολόγηση πληροφοριών το ΤΑΕ Λάρνακας, σε συνεργασία με άλλες υπηρεσίες της Αστυνομίας, συνέλαβε 20χρονο, αναγνωρισμένο πολιτικό πρόσφυγα, ως ύποπτο για κατοχή και μεταφορά πυροβόλου όπλου καθώς και σε συνέργεια μετά την διάπραξη αδικημάτων.

Το συγκεκριμένο πρόσωπο μαζί με άλλο άτομο φέρονται, μετά το επεισόδιο της ρίψης πυροβολισμών 100 μέτρα από την ΑΔΕ Λάρνακας, να μετέφεραν οπλισμό κατ’ εντολή ενός από τους καταζητούμενους.

Αύριο ο ύποπτος αναμένεται να παρουσιαστεί ενώπιον δικαστηρίου για την έκδοση διατάγματος προσωποκράτησής του.

Υπενθυμίζεται πως για την υπόθεση είναι υπόδικοι πέντε πρόσωπα, ανάμεσά τους και 48χρονος που φέρεται να εμπλέκεται και στη σοβαρή υπόθεση βασανισμού έξι προσώπων σε γραφείο παράνομου καζίνου στην Πύλα. Καταζητούνται ακόμη τρεις αλλοδαποί, για τους οποίους υπάρχουν πληροφορίες πως έχουν διαφύγει στο εξωτερικό.

Παράλληλα, στα πλαίσια διερεύνησης των πυροβολισμών είχαν συλληφθεί και δύο γνωστοί επιχειρηματίες, 43 και 47 χρόνων, οι οποίοι κατηγορούνται για παρέμβαση σε δικαστική διαδικασία, αφού φέρονται να προσπάθησαν να πείσουν τον παραπονούμενο ν’ αλλάξει κατάθεση. Οι δύο παραπέμφθηκαν και δίκη και βρίσκονται, υπό όρους, ελεύθεροι.