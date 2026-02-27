Με επιπλέον 17 μέλη της Αστυνομίας ενισχύεται ο θεσμός της Κοινοτικής Αστυνόμευσης.

Στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού της Αστυνομίας και με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση του θεσμού της Κοινοτικής Αστυνόμευσης, 17 μέλη εντάσσονται από σήμερα, στο θεσμό του Αστυνομικού της Γειτονιάς και θα τοποθετηθούν σε διάφορες περιοχές της Κύπρου.

Με τις νέες προσθήκες, ο αριθμός των Αστυνομικών της Γειτονιάς ανεβαίνει στους 51, ενισχύοντας τον υφιστάμενο αριθμό κατά 50%.

Ο θεσμός του «Αστυνομικού της Γειτονιάς», αποτελεί μια πετυχημένη στρατηγική πρόληψης του εγκλήματος, που εφαρμόζεται στην Κύπρο από το 2003. Πρόκειται για ένα από τους θεσμούς, που συνθέτουν το πλέγμα της «Κοινοτικής Αστυνόμευσης», μαζί με την «Ποδηλατική Αστυνόμευση», την «Αστυνομία για τα Ζώα» και τον «Παρατηρητή της Γειτονιάς». Στόχος του, είναι η διατήρηση της ασφάλειας στην κοινωνία, μέσω της καλλιέργειας αμφίδρομης επικοινωνίας με τους πολίτες και της ανάπτυξης σχέσης αμοιβαίας συνεργασίας και εμπιστοσύνης μεταξύ Αστυνομίας και πολιτών.

Η τοποθέτηση επιπλέον μελών της Αστυνομίας, αποτελεί το πρώτο βήμα για περαιτέρω ενίσχυση του θεσμού της Κοινοτικής Αστυνόμευσης, στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού της Αστυνομίας Κύπρου.