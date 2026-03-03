Ιδιαίτερη προσοχή στο κοινό συστήνει η Αστυνομία σε σχέση με απάτη από πρόσωπα που ψευδώς παρουσιάζονται ως λειτουργοί τραπεζικών ιδρυμάτων και αποσκοπούν στην απόσπαση χρημάτων από τραπεζικούς λογαριασμούς πολιτών.

Σύμφωνα με νέες καταγγελίες που έχει δεχθεί η Αστυνομία, οι δράστες της απάτης επικοινωνούν με πολίτες και αφού συστηθούν δήθεν ως λειτουργοί τραπεζικών ιδρυμάτων, ψευδώς ισχυρίζονται ότι έχει παρουσιαστεί πρόβλημα με τους τραπεζικούς λογαριασμούς και τις τραπεζικές κάρτες των πολιτών. Οι δράστες ζητούν από τους πολίτες να τους αναφέρουν τα προσωπικά τους στοιχεία και τα στοιχεία των λογαριασμών και τραπεζικών καρτών τους, έτσι ώστε να γίνουν δήθεν ενέργειες για επίλυση του προβλήματος.

Στόχος των δραστών είναι η απόσπαση προσωπικών και τραπεζικών δεδομένων των πολιτών, με σκοπό την κλοπή χρημάτων από τραπεζικούς λογαριασμούς τους, με τη διενέργεια διαδικτυακών συναλλαγών.

Η Αστυνομία συστήνει προσοχή στο κοινό, που προτρέπεται να αποφεύγει την κοινοποίηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε άλλα πρόσωπα και να επαληθεύει την ταυτότητα και ιδιότητα οποιουδήποτε προσώπου που επικοινωνεί μαζί τους, μέσω των επίσημων καναλιών υποστήριξης πελατών, των τραπεζικών ιδρυμάτων.

Σε περίπτωση όπου πολίτες έχουν δηλώσει προσωπικά και τραπεζικά δεδομένα τους, θα πρέπει να ενημερώσουν άμεσα το τραπεζικό τους ίδρυμα, για αποτροπή παράνομης χρήσης τους.