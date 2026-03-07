Η θυσία των γυναικών και ανδρών της Αστυνομίας που έπεσαν στο καθήκον, υπηρετώντας με θάρρος, αυταπάρνηση και αίσθημα ευθύνης την ασφάλεια της κοινωνίας «αποτελεί ύψιστη πράξη προσφοράς προς την πατρίδα και τους συμπολίτες μας και παραμένει διαχρονικό σύμβολο καθήκοντος και τιμής», αναφέρει σε μήνυμά του ο Υπουργός Δικαιοσύνης Κώστας Φυτιρής, με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας Μνήμης Πεσόντων Αστυνομικών.

Σε μια εποχή όπου οι προκλήσεις για την ασφάλεια των πολιτών εξελίσσονται και το έργο των αρχών επιβολής του νόμου γίνεται ολοένα πιο απαιτητικό, η μνήμη των πεσόντων υπενθυμίζει το μέγεθος της ευθύνης που φέρουν καθημερινά οι γυναίκες και οι άνδρες της Αστυνομίας, προστίθεται στο μήνυμα του Υπουργού.

«Η Πολιτεία δεν ξεχνά. Τιμούμε τη θυσία τους και στεκόμαστε με σεβασμό δίπλα στις οικογένειές τους. Η μνήμη τους αποτελεί για όλους μας διαρκή υπενθύμιση του χρέους να υπηρετούμε την κοινωνία με αφοσίωση, ευθύνη και τιμή», αναφέρει τέλος ο κ. Φυτιρής.

ΚΥΠΕ