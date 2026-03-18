Επιχείρησε να διαφύγει στα κατεχόμενα 68χρονος Ελληνοκύπριος, ο οποίος είναι κατηγορούμενος για την υπόθεση εντοπισμού 994 φύλλων χαρτιού Α4, που ήταν εμποτισμένα με ναρκωτικές ουσίες. Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε σήμερα ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λάρνακας και απάντησε πως δεν παραδέχεται ενοχή στις κατηγορίες που αντιμετωπίζει, οι οποίες αφορούν σε εισαγωγή ελεγχόμενου φαρμάκου τάξεως Β, συνωμοσία προς διάπραξη κακουργήματος, παράνομη προμήθεια ελεγχόμενου φαρμάκου από́ άλλο άτομο, παράνομη κατοχή ελεγχόμενου φαρμάκου και παράνομη κατοχή ελεγχόμενου φαρμάκου με σκοπό την προμήθεια σε άλλο άτομο. Η έναρξη της ακρόασης της υπόθεσης ορίστηκε για τις 26 Μαΐου.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας η Κατηγορούσα Αρχή ζήτησε όπως παραμείνει υπό κράτηση ο συνταξιούχος, ο οποίος βρισκόταν, υπό όρους, ελεύθερος. Επικαλούμενος κινδύνους φυγοδικίας του 68χρονου ο εκπρόσωπος της Κατηγορούσας Αρχής ανέφερε πως στις 21 Φεβρουαρίου ο κατηγορούμενος επιχείρησε να περάσει με μοτοποδήλατο στα κατεχόμενα, από το οδόφραγμα Δερύνειας, επιδεικνύοντας κλεμμένη ταυτότητα. Για να ξεγελάσει τις Αρχές, μάλιστα, όπως αναφέρθηκε στο δικαστήριο, φόρεσε κράνος και… χειρουργική μάσκα. Ο 68χρονος έγινε αντιληπτός και συνελήφθη και εναντίον του καταχωρίστηκε άλλη υπόθεση ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Αμμοχώστου στο Παραλίμνι.

Ο συνήγορός του έφερε ένσταση στην κράτησή του, επικαλούμενος λάθος που υπήρχε σε έντυπο που κατατέθηκε στο δικαστήριο αναφορικά με την ημερομηνία διάπραξης του αδικήματος. Τελικά το δικαστήριο αποφάσισε όπως ο κατηγορούμενος παραμείνει υπό κράτηση μέχρι την έναρξη της δίκης του.

Υπενθυμίζεται ,πως η υπόθεση ναρκωτικών είναι η μεγαλύτερη του είδους της που διερεύνησε η ΥΚΑΝ, αφού θα κατέληγαν στην αγορά περίπου 300.000 δόσεις ναρκωτικών, μέσω των εμποτισμένων φύλλων, με τους διακινητές να καρπώνονται περίπου €1.5 εκατ. Ο 68χρονος, που είναι Ελληνοκύπριος, είχε συλληφθεί στις 13 Ιανουαρίου, έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση της ΥΚΑΝ και της ΥΔΑΠ στο σπίτι του στη Λάρνακα. Στην κατοχή του εντοπίστηκαν τα εμποτισμένα με ναρκωτικά φύλλα. Σε πολλά από αυτά εντοπίστηκε ένα συνθετικό ναρκωτικό που εντάσσεται στην κατηγορία των κανναβοειδών με την ονομασία MDMB. Πρόκειται για ουσία που είναι πολύ πιο ισχυρή από την κάνναβη, με επικίνδυνες ψυχοδραστικές επιπτώσεις για τους χρήστες της.