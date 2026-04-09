Η Αστυνομία προχώρησε χθες στη σύλληψη άνδρα ηλικίας 37 ετών, στο πλαίσιο διερεύνησης υποθέσεων που αφορούν τα αδικήματα της σεξουαλικής παρενόχλησης, άσεμνης επίθεσης και επίθεσης με πρόκληση πραγματικής σωματικής βλάβης.

Οι υπό διερεύνηση υποθέσεις αφορούν καταγγελίες για περιστατικά που φέρονται να διαπράχθηκαν στις 27 Μαρτίου και 4 Απριλίου 2026, στη Λεμεσό.

Ο 37χρονος συνελήφθη δυνάμει δικαστικού εντάλματος και τέθηκε υπό κράτηση για σκοπούς διερεύνησης των υποθέσεων.

Ο Αστυνομικός Σταθμός Γερμασόγειας συνεχίζει τις εξετάσεις.