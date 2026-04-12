Με εντατικοποιημένες περιπολίες και ελέγχους σε όλες τις επαρχίες, συνεχίστηκαν, οι δράσεις της Αστυνομίας για την πρόληψη της χρήσης κροτίδων, του ανάμματος λαμπρατζιών και φαινομένων νεανικής παραβατικότητας.

Στο πλαίσιο των δράσεων αυτών, κατά τη διάρκεια της χθεσινής μέρας περίπολα της Αστυνομίας σε συνεργασία με μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας επιθεώρησαν μεγάλο αριθμό χώρων ανάμματος λαμπρατζιάς, καθώς και άλλους ανοιχτούς χώρους όπου παρατηρήθηκε συγκέντρωση ξυλείας για άναμμα φωτιάς. Από τους χώρους αυτούς απομακρύνθηκε ξυλεία και επικίνδυνα υλικά, σε συνεργασία με τις τοπικές Αρχές.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, διενεργήθηκαν αυξημένες περιπολίες σε όλες τις επαρχίες, ενώ τα μέλη της Αστυνομίας ανταποκρίθηκαν σε μεγάλο αριθμό περιστατικών ανάμματος φωτιάς και ρίψης κροτίδων.

Στη Λευκωσία, μέλη της Αστυνομίας δέχθηκαν πετροβολισμό από νεαρά πρόσωπα, στην περιοχή Λατσιών, όταν ανταποκρίθηκαν σε περιστατικό ανάμματος φωτιάς σε κάδους απορριμμάτων. Από τον πετροβολισμό προκλήθηκε ζημιά στο τζάμι του περιπολικού οχήματος. Γύρω στις 6π.μ. σήμερα κατά τη διάρκεια ελέγχου νεαρών προσώπων, σε ανοιχτό χώρο στον Στρόβολο, μέλη της Αστυνομίας συνέλαβαν 16χρονο, για τα αυτόφωρα αδικήματα της δημόσιας εξύβρισης, της πρόκλησης ανησυχίας και της αντίστασης κατά τη σύλληψη.

Στην επαρχία Πάφου, η Αστυνομία διερευνά τις συνθήκες τραυματισμού 11χρονου από κροτίδα. Ο 11χρονος μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου, όπου διαπιστώθηκε ότι υπέστη θλαστικό τραύμα στη δεξιά παλάμη και αφού έτυχε των πρώτων βοηθειών έλαβε εξιτήριο.

Στην επαρχία Λεμεσού, μέλη της Αστυνομίας προχώρησαν στη σύλληψη δύο προσώπων, ηλικίας 15 και 16 ετών, στην κατοχή των οποίων εντοπίστηκαν συνολικά 30 κροτίδες.

Οι δράσεις της Αστυνομία για πρόληψη επικίνδυνων συμπεριφορών συνεχίζονται με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας των πολιτών.