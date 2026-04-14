Την Πέμπτη αναμένεται να διενεργηθεί η νεκροτομή στο πτώμα άντρα που εντοπίστηκε τη Δευτέρα σε θαλάσσια περιοχή του Ακάμα, σύμφωνα με την Αστυνομία.

Πρόκειται για άντρα αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων, με τις αρχές να συνεχίζουν τις έρευνες για ταυτοποίηση της σορού.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, γύρω στις 5:45 το πρωί της Δευτέρας, 48χρονος άντρας που βρισκόταν στην περιοχή για ψάρεμα εντόπισε ανθρώπινο σώμα σε προχωρημένη αποσύνθεση.

Αμέσως ειδοποιήθηκαν οι αρμόδιες αρχές, με μέλη της Αστυνομικής Διεύθυνσης Πάφου και άκατο της Λιμενικής Αστυνομίας να σπεύδουν στο σημείο. Η περιοχή αποκλείστηκε για σκοπούς εξετάσεων και συλλογής στοιχείων και ακολουθήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες.

Τα ακριβή αίτια θανάτου αναμένεται να διαπιστωθούν κατά τη νενομισμένη νεκροτομή.

Την υπόθεση διερευνούν ο Αστυνομικός Σταθμός Πόλης Χρυσοχούς και το ΤΑΕ Πάφου. Εξετάζεται το ενδεχόμενο η σορός να ανήκει σε πρόσωπο που περιλαμβάνεται στον κατάλογο των ελλειπόντων που διατηρεί η Αστυνομία.

ΚΥΠΕ