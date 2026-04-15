Σύμφωνα με καταγγελία που έγινε στην Αστυνομία από τρία πρόσωπα (ένας 27χρονος και δύο 25χρονοι), γύρω στις 11.30μ.μ. χθες, ενώ βρίσκονταν σε ανοιχτό χώρο σε περιοχή της Πάφου, δέχθηκαν επίθεση από τρεις άγνωστους ομοεθνείς τους, οκ των οποίων ο ένας κρατούσε αιχμηρό αντικείμενο με το οποίο τους τραυμάτισε.

Επίσης, σύμφωνα με την καταγγελία, τους έκλεψαν ένα πορτοφόλι που περιείχε το χρηματικό ποσό των 1.200 ευρώ.

Οι τρεις παραπονούμενοι μετέβησαν στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου, όπου διαπιστώθηκε ότι φέρουν θλαστικά τραύματα και αφού τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, οι δύο έλαβαν εξιτήριο, ενώ ο 27χρονος παρέμεινε για νοσηλεία προληπτικά.