Σε δέκα συλλήψεις προχώρησε χθες βράδυ η Αστυνομία στο πλαίσιο στοχευμένων προληπτικών επιχειρήσεων.

Αποτέλεσμα των προληπτικών επιχειρήσεων αστυνόμευσης ήταν η σύλληψη δέκα προσώπων, για διάφορα αδικήματα, μεταξύ άλλων, παράνομης παραμονής στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατία, διάρρηξη και κλοπή, παράνομη κατοχή περιουσίας, επίθεση και τροχαία αδικήματα.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανακόπηκαν για έλεγχο 679 οχήματα και ελέγχθηκαν 949 οδηγοί και επιβάτες. Διενεργήθηκαν παράλληλα 45 έλεγχοι υποστατικών, από τους οποίους προέκυψαν 4 καταγγελίες.

Κατά τη διάρκεια τροχονομικών ελέγχων που διενεργήθηκαν, έγιναν 358 καταγγελίες για διάφορες παραβάσεις τροχαίας, εκ των οποίων οι 157 αφορούν οδήγηση με υπερβολική ταχύτητα. Συνολικά έγιναν 155 έλεγχοι αλκοόλης κατά τους οποίους 10 οδηγοί εντοπίστηκαν θετικοί. Διενεργήθηκαν επίσης 7 έλεγχοι ναρκοτέστ με 4 θετικές ενδείξεις. Επίσης, στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων, κατακρατήθηκαν 15 οχήματα.

Οι επιχειρήσεις αστυνόμευσης, για πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος, συνεχίζονται καθημερινά, με ενισχυμένη αστυνομική παρουσία, στοχευμένους ελέγχους και άμεση επιχειρησιακή δράση, με σκοπό την προστασία των πολιτών και τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης.