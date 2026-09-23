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Καταζητείται ο YAZAN GHAZI, 18 ετών από τη Συρία, για διευκόλυνση των ανακρίσεων σχετικά με διερευνώμενη υπόθεση συνωμοσίας προς διάπραξη κακουργήματος, διάρρηξης κτιρίου και κλοπής, καθώς και κακόβουλης ζημιάς, αδικήματα που διαπράχθηκαν στις 2 Ιουνίου, 2026 στην επαρχία Λευκωσίας.
Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό του, να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Λευκωσίας στο τηλέφωνο 22802222, με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό ή με τη Γραμμή του Πολίτη, στον αριθμό 1460.