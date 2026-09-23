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Το Epic One είναι η έξυπνη επιλογή για την επικοινωνία και την ψυχαγωγία σου. Ένα ολοκληρωμένο πλάνο που σου προσφέρει όλα όσα χρειάζεσαι, μέσα και έξω από το σπίτι, με μόνο €39,99 τον μήνα. Fiber internet 5Gbps για το σπίτι μαζί με Wi-Fi Booster, 5G Unlimited πλάνο κινητής, συνδρομητικό πακέτο τηλεόρασης, αλλά και δυνατότητα να αποκτήσεις νέα συσκευή με δόσεις. Όλα αυτά, με μόνο €39,99/μήνα. Και τώρα, με κάθε νέα σύνδεση Epic One, η Epic σου κάνει δώρο ένα tablet!

Οι ασύλληπτα γρήγορες ταχύτητες 5Gbps του Epic Fiber σου δίνουν την ελευθερία να απολαμβάνεις το internet στο σπίτι χωρίς περιορισμούς ή καθυστερήσεις, καλύπτοντας με άνεση τις απαιτήσεις για ταυτόχρονο streaming, gaming, εκπαίδευση και εργασία από το σπίτι. Ταυτόχρονα, το Epic One περιλαμβάνει Wi-Fi Booster, για ισχυρό Wi-Fi σε κάθε χώρο του σπιτιού. Με το 5G Unlimited πλάνο κινητής έχειςαπεριόριστα data, ομιλία και SMS, απολαμβάνοντας απρόσκοπτη επικοινωνία με το αξιόπιστο δίκτυο της Epic. Την ολοκληρωμένη εμπειρία συμπληρώνει η υπηρεσία TV by Epic, για πλούσια τηλεοπτική ψυχαγωγία. Και αν θες καινούρια συσκευή, το Epic One σου δίνει τη δυνατότητα να την αποκτήσεις με δόσεις. Τέλος, για περιορισμένο χρονικό διάστημα, η Epic κάνει δώρο και ένα tablet σε νέους συνδρομητές του Epic One.

Μην περιμένεις άλλο. Συνδέσου κι εσύ με το Epic Οne και κάλυψε κάθε επικοινωνιακή σου ανάγκη χωρίς κανένα συμβιβασμό σε ταχύτητες και ποιότητα δικτύου.

Διαθέσιμο σε όλα τα καταστήματα Epic, σε επιλεγμένους συνεργάτες ή τηλεφωνικά στο 159.

Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.