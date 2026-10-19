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Έντεκα άτομα συνέλαβε η Αστυνομία στο πλαίσιο των στοχευμένων της προληπτικών επιχειρήσεων.

Οι συλλήψεις των 11 προσώπων έγιναν για διάφορα αδικήματα, μεταξύ των οποίων, παράνομη παραμονή στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας, παράνομη κατοχή αδασμολόγητων καπνικών προϊόντων, παράνομη κατοχή περιουσίας, κλοπή, κατοχή ναρκωτικών και οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλης.

Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων αυτών, κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανακόπηκαν και ελέγχθηκαν 533 οδηγοί και 134 επιβάτες. Διενεργήθηκαν ταυτόχρονα 41 έλεγχοι υποστατικών, με στόχο την αντιμετώπιση φαινομένων παραβατικότητας, όπου προέκυψαν πέντε καταγγελίες.

Κατά τη διάρκεια τροχονομικών ελέγχων που διενεργήθηκαν, έγιναν 350 καταγγελίες, που αφορούσαν διάφορες παραβάσεις τροχαίας, ενώ προέκυψαν και επτά διερευνώμενες υποθέσεις παραβάσεων τροχαίας.

Από τις καταγγελίες που έγιναν, οι 216 αφορούσαν υπέρβαση του ορίου ταχύτητας, ενώ στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων, κατακρατήθηκαν έξι οχήματα.

Πραγματοποιήθηκαν 281 έλεγχοι αλκοόλης, από τους οποίους προέκυψαν επτά καταγγελίες, καθώς και ένας προκαταρκτικός έλεγχος νάρκοτεστ, με θετικό αποτέλεσμα.

Οι επιχειρήσεις αστυνόμευσης, για πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος, συνεχίζονται καθημερινά, με αυξημένη/ενισχυμένη αστυνομική παρουσία, στοχευμένους ελέγχους και άμεση επιχειρησιακή δράση, με σκοπό την αύξηση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών/την προστασία των πολιτών και τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης.