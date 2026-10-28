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Η Αστυνομία ζητά πληροφορίες που μπορούν να βοηθήσουν στον εντοπισμό των AHMED AYSHE REDZHEP 18 ετών και MARIA ANKOVA DEMIREVA 16 ετών και οι δύο από τη Βουλγαρία, οι οποίες απουσιάζουν από τις 27/10/2026, από τον χώρο διαμονής τους στη Λευκωσία.

Η 18χρονη περιγράφεται ως ύψους 1.60μ., περίπου, εύσωμης σωματικής διάπλασης, με μαύρα μαλλιά. Κατά την αναχώρησή της, φορούσε μαύρη φόρμα και φούτερ σκούρου χρώματος. Η 16χρονη περιγράφεται ως 1.50μ., περίπου, λεπτής σωματικής διάπλασης, με κόκκινα μαλλιά. Κατά την αναχώρησή της, φορούσε μαύρο φούτερ και μπλε τζιν.

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό τούς να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Λευκωσίας στον αριθμό τηλεφώνου 22-802222 ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό, ή με τη Γραμμή του Πολίτη στον τηλεφωνικό αριθμό 1460.